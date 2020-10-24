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iPhone 12 5G modunda çok güç tüketiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Apple’ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 12 5G hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte detaylar.

iPhone 12 5G modunda çok güç tüketiyor

Akıllı telefon pazarı ve teknoloji sektöründeki öncü isimlerden biri olan Apple geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini tanıtmıştı. Yeni iPhone modellerinin en büyük artısı ise 5G teknolojilerini destekliyor olmalarıydı. Malum Apple 5G krizini uzun bir süre çözememişti.

Cupertino merkezli şirket ilk etapta Intel ile anlaşmış fakat sonrasın bu anlaşma havada kalmıştı. Çünkü Intel 5G modemler konusunda yeterli teknolojiye sahip olmadığını açıklamıştı. Bu dürüst açıklamanın ardından Apple’ın iki farklı alternatifi kalmıştı. Huawei ve Qualcomm.

Apple 5G tarafında alternatif bulamayınca Qualcomm ile arasında süren davayı geri çekmiş ve ABD’li çip üreticisine talep ettiği tazminatı ödemişti. Sonrasında da Qualcomm’un 5G modelleri iPhone modellerine geldi.

Hali hazırda güncel iPhone 12 modellerinde Qualcomm’un modemleri kullanılıyor. Asıl sıkıntı ise telefonun 5G modunda LTE modundan çok daha fazla güç tüketmesi. Normal şartlarda 5G’nin LTE teknolojisinden biraz daha fazla güç tüketmesi çok da anormal bir durum değil. Fakat 5G tarafında iPhone 12’nin tükettiği güç normalin çok daha üzerinde. En azından testler bunu gösteriyor.

Bu durumun iPhone 12 5G için yayınlanacak basit bir güncelleme ile düzelebileceği de söylentiler arasında. Apple’dan henüz konu hakkında bir açıklama gelmediğini de dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Gerçi Apple bu tarz olumsuz durumlar için pek açıklama yapmaz. O yüzden çok da şaşılacak bir durum söz konusu değil.

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