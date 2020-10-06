HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı

iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 18:01 | Son Güncelleme

SellCell isimli bir akıllı telefon platformu, 2 bin Android kullanıcısının katıldığı bir anket düzenledi. Ankette Android kullanıcılarına bir sonraki telefonlarının ne olacağını soran platform, iPhone 12'ye dair ilginç cevaplar aldı.

iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı

iPhone 12 için bekleyiş yakında sona ermek üzere. Apple'ın ekim ayı içerisinde iPhone 12 ailesini tanıtmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Hatta önümüzdeki hafta Apple'ın bir etkinlik düzenleyeceği dahi söyleniyor. Hal böyle olunca, çeşitli platformlar da yeni iPhone çıkmadan tüketicilerin nabzını ölçmeyi istiyor. Bu platformlardan biri SellCell adı verilen bir akıllı telefon platformu.

ANKETTEN YİNE ANDROİD ÇIKTI

Platform, 2 bin Android kullanıcısı arasında bir anket düzenledi. SellCell, ankete katılan Android kullanıcılarına ''bir sonraki telefonunuz ne olacak?'' diye sordu. Ankete katılan her 10 kişiden 3'ünün cevabı (yüzde 33,1) iPhone 12 oldu. Android kullanıcılarının çoğunluğu ise (yüzde 66,9) Android ile devam etme kararı aldı.

Android kullanıcıların iPhone 12 anketi yayınlandı

İPHONE 12'Yİ SEÇENLER NEDENLERİNİ SIRALADI

iPhone 12 cevabı veren kişilere sorulan ''neden iPhone 12?'' sorusuna ise katılımcılar ilk olarak Apple'ın sunduğu yazılım desteğini gösterdi. Apple'ın eski cihazlarına iOS güncellemesi sunmaya devam etmesi bazı Android kullanıcılarını etkilemiş gibi görünüyor. Android tarafında da son zamanlarda yazılım desteğinde bir artış söz konusu. İkinci neden olarak ise gizlilik gösteriliyor. Katılımcıların yüzde 48'i Apple'ın gizlilik odaklı özelliklerini beğendiğini söylüyor. Üçüncü sırada ise kompakt form yer alıyor.

Ankete göre Android kullanıcılarının çoğu, Android ile yola devam kararı vermiş. Fakat yüzde 33'lük bir kesim iPhone 12'yi beklemekte. Peki sizin bir sonraki telefonunuz ne olacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı! İşsiz kalan hostes çok fena yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Korkunç iddia: Balon balıklarını mezgit diye satıyorlar
Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması
Müge Anlı Aleyna Çakır olayında flaş gelişme! Ümitcan Uygun'a fuhuş suçlaması
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Yüzde 20'si tamamlandı! İki il arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Özel tasarım iPhone 12 siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Workspace: Google G Suite'i yeniledi!
Google milyonlara hitap eden hizmetin adını değiştirdi!
Gözler Elon Musk'ta: Tesla Model Y'nin cam tavanı uçtu iddiası!
Bu otomobilin başına gelen yok artık dedirtti!
2020 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi
Yılın en önemli ödüllerinden biri sahiplerini buldu
NASA yapay zeka tarafından keşfedilen Mars kraterinin görüntülerini paylaştı!
Yapay zeka sonunda bunu da başardı!
Apple rakip markaların kulaklıklarını satmayı durdurdu! AirPods Studio mu geliyor?
Apple'dan şoke eden durdurma kararı!
Huawei MateBook X Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte Huawei MateBook X Türkiye fiyatı
Kamerası klavyesinde olan MateBook X Türkiye'de! İşte fiyatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.