iPhone 12 anketi Android kullanıcılarının bir sonraki telefonunu ortaya çıkardı

iPhone 12 için bekleyiş yakında sona ermek üzere. Apple'ın ekim ayı içerisinde iPhone 12 ailesini tanıtmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Hatta önümüzdeki hafta Apple'ın bir etkinlik düzenleyeceği dahi söyleniyor. Hal böyle olunca, çeşitli platformlar da yeni iPhone çıkmadan tüketicilerin nabzını ölçmeyi istiyor. Bu platformlardan biri SellCell adı verilen bir akıllı telefon platformu.

ANKETTEN YİNE ANDROİD ÇIKTI

Platform, 2 bin Android kullanıcısı arasında bir anket düzenledi. SellCell, ankete katılan Android kullanıcılarına ''bir sonraki telefonunuz ne olacak?'' diye sordu. Ankete katılan her 10 kişiden 3'ünün cevabı (yüzde 33,1) iPhone 12 oldu. Android kullanıcılarının çoğunluğu ise (yüzde 66,9) Android ile devam etme kararı aldı.

İPHONE 12'Yİ SEÇENLER NEDENLERİNİ SIRALADI

iPhone 12 cevabı veren kişilere sorulan ''neden iPhone 12?'' sorusuna ise katılımcılar ilk olarak Apple'ın sunduğu yazılım desteğini gösterdi. Apple'ın eski cihazlarına iOS güncellemesi sunmaya devam etmesi bazı Android kullanıcılarını etkilemiş gibi görünüyor. Android tarafında da son zamanlarda yazılım desteğinde bir artış söz konusu. İkinci neden olarak ise gizlilik gösteriliyor. Katılımcıların yüzde 48'i Apple'ın gizlilik odaklı özelliklerini beğendiğini söylüyor. Üçüncü sırada ise kompakt form yer alıyor.

Ankete göre Android kullanıcılarının çoğu, Android ile yola devam kararı vermiş. Fakat yüzde 33'lük bir kesim iPhone 12'yi beklemekte. Peki sizin bir sonraki telefonunuz ne olacak?

