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iPhone 12 dahili depolama alanı en az 64 GB olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2020 10:01 | Son Güncelleme

Apple yeni nesil iPhone modellerinde dahili depolamayı arttırma kararı aldı. İşte iPhone 12 modellerinin dahili depolama detayları ile ilgili bilgiler.

iPhone 12 dahili depolama alanı en az 64 GB olacak

Apple’ın iPhone modellerinde yıllardır sınırlı tuttuğu bazı opsiyonlar bulunuyor. Bunlar RAM ve dahili depolama alanı. Bilindiği üzere Android tarafında artık 16GB RAM’e sahip modellerden bahsediliyor. Lakin iPhone’da RAM miktarı daha 8GB’tı bile görebilmiş değil. Uzun bir süre RAM miktarını 1GB’ta tutan Apple yeni yeni RAM miktarını arttırmaya başladı.

Apple’ın inat ettiği bir diğer opsiyon ise dahili depolama alanı. Bilindiği üzere Apple’ın ürettiği iPhone modelleri üst segment cihazlar olsa da dahili depolama tarafında kullanıcılarını pek de memnun edemiyordu.

Yıllardır en baz modellerini 16GB ile sınırlı tutan Apple sonunda bu inadından vazgeçmiş ve baz depolamayı 32GB’a yükselmişti.

Şimdi yeni nesil iPhone modellerinde bulunacak olan dahili depolama alanı da netlik kazandı. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 12 ve 12 Max modelinde baz olarak 64GB’lık dahili depolamanın olması bekleniyor.

Pro varyantındaki cihazlarda ise en düşük dahili depolama miktarının 128GB olacağı belirtiliyor. Apple üst seviye olarak da 512GB’lık depolama alanına yer verecek. Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini 5 Ekim’de tanıtması bekleniyor. Muhtemelen yeni nesil iPhone modelleri hakkında bilmediğimiz detaylar da bu etkinlikte ortaya çıkacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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