iPhone 12 fiyatı hakkında bugün bir kez daha yeni sızıntı geldi

Omegaleaks adı verilen Twitter kullanıcısı bugün iPhone 12 fiyatı hakkında ilk sızıntıyı açıkladı.

Ancak daha sonra bu şahsın Twitter hesabı kapatıldı. Bu yüzden bu tahminler pek inandırıcı gelmese de bir umut uygun fiyatlı iPhone için beklemeye devam edeceğiz gibi görüyor.

Omegaleaks‘e göre; iPhone’un 5.4 inç büyüklüğündeki sürümü 549 dolardan satışa sunulacak. iPhone 12 Max modeli ise 6.1 inç büyüklüğe sahip olacak ve 699 dolardan raflardaki yerini alacak. Sızıntıya göre bu modellerin fiyatlarının uygun olmasını nedeni 5G yerine 4G desteğine sahip olacak olması.

Omegaleaks’in bu tahminleri tamamen saçmalık görünüyor. Çünkü artık Apple, 5G desteği olmayan iPhone modeli üretmeyecek. Üretse bile 549 dolar seviyesine Android telefonlar iner. Apple bu fiyat segmenti için yoluna iPhone SE ile devam edeceğini zaten açıklamıştı.

Size olacak fiyatları söyleyelim. iPhone 12’nin fiyatı 699 dolar, iPhone 12 Max’in fiyatı 749 dolar, iPhone 12 Pro’nun fiyatı 999 dolar ve iPhone Pro Max’in fiyatı ise 1.099 dolar olacak. Daha da uyguna Apple’ın bu yıl iPhone satmayacağını belirtelim. Ayrıca bu dört modelde de maliyeti düşürmek adına EarPods Lightning kulaklıklar kutu içeriğine dahil edilmeyecek.

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