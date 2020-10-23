iPhone 12 mini bir trend oluşturabilir

Apple, geçtiğimiz haftalarda dört farklı iPhone 12 ile karşımıza çıkmıştı. Uygun fiyatlı model kategorisinde iPhone 12 mini ile boy gösterecek olan Apple’ın, en popüler telefon unvanını bu model ile eline alacağı söyleniyor.

İPHONE 12 MİNİ DAHA KÜÇÜK TELEFONLARA İLGİYİ ARTIRABİLİR

Pazar araştırma firması olan Kantar, 12 mini’nin daha küçük, birinci sınıf akıllı telefonlar için bir trend oluşturabileceğini düşünüyor. Apple’ın 12 mini’yi en son serisinin bir parçası olarak piyasaya sürmesiyle, daha küçük telefon form faktörleri de sonuç olarak daha popüler hale gelebilir.

Kantar, akıllı telefon alıcılarının yüzde 12’sinden fazlasının özellikle ellerine ve ceplerine nasıl oturduğuna göre bir model seçtiğini belirtiyor. Apple’ın bu yılki ürün serisinde 4 model sunması, özellikle 12 mini ile birinci sınıf fiyat aralığında çok ilginç bir strateji oldu. Önceki amiral gemilerinden farklı olarak 12 mini, müşterilere en son teknik özelliklerin ve 5G yeteneğinin tümünü, ancak pazarın büyümesinin birçok alanına paralel olarak daha düşük maliyetle daha küçük bir form faktöründe sunuyor.