iPhone 12 özellikleri ve çıkış tarihi

Peki iPhone 12 ile birlikte Apple köklü bir tasarım değişikliğine gidecek mi? Bu yazımızda yeni iPhone modellerinin tasarımı, olası özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki söylentileri masaya yatıracağız.

TAMAMEN YENİ BİR TASARIM GELEBİLİR



Apple 2017’de çentikli tasarım çizgisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Bu tasarım çizgisi o dönemde önemli bir kilometre taşıydı. Çünkü 2017’de çıkan modellerin geneli kalın çerçevelere sahip göze pek de hoş gelmeyen cihazlardı.

Dolayısıyla Apple iPhone X ile önemli bir tasarım çizgisine de öncülük etmişti. Sonrasında 2018’de satışa çıkan pek çok modelde iPhone X’ten esintiler gördük.

Fakat artık kabul etmemiz gerekiyor ki çentikli tasarım çizgisi eskide kaldı. Pek çok üretici tam ekran tasarımlarına geçiş yaptı. Fakat Apple 2019 olmasına karşın çentik çizgisinden vaz geçmedi. İşin garip yanı vazgeçmediği bu çentiğin boyutunu da düşürmedi.

İşte bu sorunun 2020 ile birlikte çözülmesi ön görülüyor. Eğer şimdiye kadar ortaya çıkan iddialar doğruysa, Apple iPhone 12 modelinde çentiğin boyutunu iyiden iyiye azaltacak. Ayrıca yan ve alt çerçevenin de çok daha ince olacağı belirtiliyor.

Muhtemelen iPhone 12’nin ekran gövde oranı yüzde 90’lar civarında olacaktır. En azından çıkan söylentiler bu yönde.