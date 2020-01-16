Peki iPhone 12 ile birlikte Apple köklü bir tasarım değişikliğine gidecek mi? Bu yazımızda yeni iPhone modellerinin tasarımı, olası özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki söylentileri masaya yatıracağız.
TAMAMEN YENİ BİR TASARIM GELEBİLİR
Apple 2017’de çentikli tasarım çizgisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Bu tasarım çizgisi o dönemde önemli bir kilometre taşıydı. Çünkü 2017’de çıkan modellerin geneli kalın çerçevelere sahip göze pek de hoş gelmeyen cihazlardı.
Dolayısıyla Apple iPhone X ile önemli bir tasarım çizgisine de öncülük etmişti. Sonrasında 2018’de satışa çıkan pek çok modelde iPhone X’ten esintiler gördük.
Fakat artık kabul etmemiz gerekiyor ki çentikli tasarım çizgisi eskide kaldı. Pek çok üretici tam ekran tasarımlarına geçiş yaptı. Fakat Apple 2019 olmasına karşın çentik çizgisinden vaz geçmedi. İşin garip yanı vazgeçmediği bu çentiğin boyutunu da düşürmedi.
İşte bu sorunun 2020 ile birlikte çözülmesi ön görülüyor. Eğer şimdiye kadar ortaya çıkan iddialar doğruysa, Apple iPhone 12 modelinde çentiğin boyutunu iyiden iyiye azaltacak. Ayrıca yan ve alt çerçevenin de çok daha ince olacağı belirtiliyor.
Muhtemelen iPhone 12’nin ekran gövde oranı yüzde 90’lar civarında olacaktır. En azından çıkan söylentiler bu yönde.
iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ
Şimdi gelelim iPhone 12 özellikleri ve çıkış tarihi hakkındaki bilgilere. Malum, Apple her sene teknik özellikler anlamında üzerine koyan bir firma. Dolayısıyla iPhone12 de teknik özellikler bakımından iPhone 11 serisinden daha üstün olacaktır.
Apple’ın teknik özellikler tarafında en büyük yeniliği RAM tarafında yapması bekleniyor. Yıllardır 3GB – 4GB seviyelerinde tutulan RAM miktarının iPhone12 modellerinde 6GB ve üzerine çıkabileceği iddiaları mevcut. Elbette bunlar şimdilik iddiadan ibaret. O yüzden net bir yorum yapmak yanlış olacaktır.
Kamera tarafında ise büyük çaplı yenilikler beklenmiyor. Belki 3 ana kamera modülünün yanına bir de ToF kamerası eklenebilir. Fakat bu çok da büyük bir gelişme sayılmaz.
Son olarak iPhone 12 fiyatı ile ilgili bilgi de verelim. Açık konuşmak gerekirse çok büyük yenilikler olmayacağı için iPhone 11 modelleri ile iPhone 12 modelleri arasında fiyat farkı da olmayacaktır. Dolayısıyla iPhone12 fiyatının yine 999 dolar civarında olması bizler için sürpriz olmaz. Muhtemelen Türkiye fiyatı da şimdiki iPhone 11 fiyatlarıyla aynı doğrultuda olur. Tabi döviz kurlarında ütopik bir artış olmazsa. Yani 2020 Eylül’ünde dolar 7TL’ye yaklaşırsa iPhone 12 fiyatı da muhtemelen 12.000 TL civarında olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.
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