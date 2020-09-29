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iPhone 12 Pro Apple 1 ön siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Pahalı akıllı telefonlar tasarlayan Caviar, henüz daha tanıtılmayan iPhone 12 Pro'yu iPhone 12 Pro Apple 1 adıyla ön siparişe açtı. Caviar'ın özel tasarım iPhone 12 Pro modelleri, Apple'ın ilk bilgisayarı Apple 1'e atıfta bulunuyor. Fakat özel tasarım iPhone 12 Pro'yu bu denli dikkat çekici kılan şey ise tasarımı değil, fiyatı.

iPhone 12 Pro Apple 1 ön siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!

iPhone 12 Pro veya diğer iPhone 12 modelleri henüz tanıtılmadı. Teknoloji duayenleri arasında Apple'ın yeni modellerini 13 Ekim'de tanıtacağı düşüncesi hakim. Fakat bir marka Apple'ı bekleyemedi. Bu marka, daha önce pek çok firmanın üst düzey akıllı telefonlarını uçuk fiyatlarla yeniden tasarlayan Caviar. Caviar, Apple'ın henüz tanıtmadığı iPhone 12 Pro'yu gözüne kestirdi ve dış görünüşünü tamamen değiştirerek yeni bir görünüme kavuşturdu. Firma bu görünüme ise iPhone 12 Pro Apple 1 ismini verdi.

iPHONE 12 PRO APPLE 1 ORTAYA ÇIKTI

iPhone 12 Pro Apple 1'in öncelikle sadece 9 adet üretildiğini belirtelim. Telefonun normalde cam olan arka yüzeyinden ise eser yok. Bunun yerine özel tasarım iPhone 12 Pro modellerinde ahşap bir tasarım bulunuyor. Bu ahşap tasarıma Apple'ın ilk bilgisayarı Apple 1'in ana kartından gerçek bir parça ve üzerinde ''Hello World'' yazan bir monitör parçası sıkıştırılıyor. Elma logosu ise telefonlarda bulunmuyor. Klasik Apple logosunun yerine telefonun sağ üst köşesinde 'Apple' yazıyor. Bizce bu metin yazım stili pek de hoş durmuyor. Üstelik böylesine pahalı bir telefon için.

iPhone 12 Pro Apple 1

Ancak telefonun sadece 200 adet üretilen Apple 1'den gerçek bir parça sunması koleksiyonerlik damarlarımızı kabartmıyor değil. O yüzden yazı stili pek de dikkat çekmiyor. Fakat fiyat yine de pahalı ve dudak uçuklatıyor.

iPhone 12 Pro Apple 1 fiyatı

İŞTE ÖZEL TASARIM İPHONE 12 PRO APPLE 1'İN FİYATI

3 arka kamera ile ve 1 LiDAR tarayıcı ile taçlandırıldığı görülen pahalı akıllı telefonun fiyatına gelelim şimdi. iPhone 12 Pro Apple 1 fiyatı 9.900 dolardan başlıyor. En üst düzey model olan iPhone 12 Pro Max Apple 1 512 GB ise 11.150 dolar fiyatıyla ön siparişte sahibini bekliyor. Caviar'ın bu fiyatı pahalı bulanlar için arkasında daha küçük bir ana kart parçasına sahip olan iPhone 12 Pro Apple 1 Light adında bir model daha ürettiğini söyleyelim. Bu modelin fiyatı ise 4.990 dolardan başlıyor.

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