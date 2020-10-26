iPhone 12 Pro ilk deneyimleri nasıldı?

Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaşayanlar, iPhone 12 Pro alanlar içerisine girmeyi başardı. Birçok iPhone kullanıcısı, söylediklerine bakılırsa cihazı beğendi.

Apple lansmanında tanıtılan ve en çok merak edilen ürün olarak bilinen iPhone 12 Pro modeli, sonunda kullanıcılara ulaştı. Onların yorumlarına bakacak olursak, cihazlarda tercih edilen pasifik mavinin fazlasıyla dikkat çektiği ifade ediliyor. Yani kullanıcılar, renk bakımından bu ürünü beğendi.

iPHONE 12 PRO'YU KULLANICILAR DEĞERLENDİRDİ

Apple şirketinin akıllı telefonları için tasarladığı iOS 14 ile veri aktarımı son derece kolay. Ayrıca ilk deneyimi yaşayanlar, 5G noktasında da ciddi bir performans sergilendiğini belirttiler. Buna ek olarak, bu cihaz iPhone 11 Pro Max ile kıyaslandığında son derece hafif. Hatırlayacağınız üzere bir önceki modeller bu nedenden dolayı yoğun eleştiri almıştı. Kullanıcıların Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede ise ekranın çok daha sıcak bir renge sahip olduğu ifade edildi.

MAGSAFE ELEŞTİRİSİ GELDİ

Cihazın Face ID özelliğinin de son derece hızlı olduğu söylendi. MagSafe’in mıknatısı ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Fakat bu noktada bir eleştirinin de olduğunu söylemek gerekiyor. MagSafe kolay bir şekilde bağlanamıyor ve bir miktar kuvvete ihtiyaç duyuyor. Sizce bu yeni cihaz kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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