HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 Pro ilk deneyimleri nasıldı?

iPhone 12 Pro ilk deneyimleri nasıldı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

Son günlerin en çok tartışma konusu olan iPhone 12 Pro alanlar, ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı. Hadi gelin biraz da onlara kulak kabartalım.

iPhone 12 Pro ilk deneyimleri nasıldı?

Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde yaşayanlar, iPhone 12 Pro alanlar içerisine girmeyi başardı. Birçok iPhone kullanıcısı, söylediklerine bakılırsa cihazı beğendi.

Apple lansmanında tanıtılan ve en çok merak edilen ürün olarak bilinen iPhone 12 Pro modeli, sonunda kullanıcılara ulaştı. Onların yorumlarına bakacak olursak, cihazlarda tercih edilen pasifik mavinin fazlasıyla dikkat çektiği ifade ediliyor. Yani kullanıcılar, renk bakımından bu ürünü beğendi.

iPHONE 12 PRO'YU KULLANICILAR DEĞERLENDİRDİ

 Apple şirketinin akıllı telefonları için tasarladığı iOS 14 ile veri aktarımı son derece kolay. Ayrıca ilk deneyimi yaşayanlar, 5G noktasında da ciddi bir performans sergilendiğini belirttiler. Buna ek olarak, bu cihaz iPhone 11 Pro Max ile kıyaslandığında son derece hafif. Hatırlayacağınız üzere bir önceki modeller bu nedenden dolayı yoğun eleştiri almıştı. Kullanıcıların Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede ise ekranın çok daha sıcak bir renge sahip olduğu ifade edildi.

MAGSAFE ELEŞTİRİSİ GELDİ

Cihazın Face ID özelliğinin de son derece hızlı olduğu söylendi. MagSafe’in mıknatısı ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Fakat bu noktada bir eleştirinin de olduğunu söylemek gerekiyor. MagSafe kolay bir şekilde bağlanamıyor ve bir miktar kuvvete ihtiyaç duyuyor. Sizce bu yeni cihaz kullanıcıları tatmin edebilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Justice League Snyder Cut kadrosuna Ben Affleck de katıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldiSorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Askeri koşullara uygun: LG Q52 tanıtıldı! İşte özellikleriAskeri koşullara uygun: LG Q52 tanıtıldı! İşte özellikleri
YDS sonuçları açıklandı!YDS sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
Ankara'da hastaneye taşlı saldırı: 20 gözaltı
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
İç çamaşırsız giydiği süper minisiyle olay oldu
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı olacak?
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Yönetim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti!
Ünlü şirketin yönetim kurulu başkanı hayatını kaybetti!
Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor
Huawei RAZR tarzı bir modelle geliyor
Oppo RTK ile navigasyon teknolojisinde doğru tahmine odaklanacak
Oppo'dan doğru konum tahmini için yeni teknoloji
Elon Musk 3. Dünya Savaşı için uyardı
Elon Musk bu kez 3. Dünya Savaşı için uyardı!
Samsung Galaxy S21 Plus tasarımı sızdırıldı
Samsung'un yeni telefonu sızdırıldı! İşte tasarımı
Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir
Samsung Galaxy S21 modeliyle tasarımda değişiklik yapabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.