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iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni tepe modeli iPhone 12 Pro Max, AnTuTu performans testi uygulamasında ortaya çıktı. Bakalım kaç puan aldı?

iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!

Apple’ın Time Flies etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 12 ailesi maalesef ki tanıtılmamıştı. Ekim ayına sarkan iPhone 12 modelleri için bugün en net sızıntı geldi. iPhone 12 Pro Max modeli bugün performans testi uygulaması AnTuTu üzerinde görüntülendi. Apple A14 yonga setinden beselenecek olan telefon bakalım selefine göre nasıl performans sergileyecek?

Apple A13 yonga setinden beslenen iPhone 11 Pro Max modeli, AnTuTu’dan 524.436 puan almayı başarmıştı. Yeni model ise 572.333 puan almayı başarıyor. Bu aradaki yaklaşık olarak 50.000 artışın oldukça fazla olduğunu belirtelim. iPad Air 2020 modelini bile besleyecek olan Apple A14 yonga setinin Snapdragon 865 Plus’tan iki kat daha hızlı olacağı söyleniyor.

Dünyanın en hızlı telefonu unvanını eline alacak olan iPhone 12 modellerinde muhtemelen 4 GB RAM bulunacak. iOS yapısı itibariyle fazla RAM tüketmeyen bir işletim sistemi olduğundan bu RAM miktarı telefonu deli edecek diyebiliriz.

Ekim ayı içerisinde satışa sunulması beklenen iPhone 12 ailesi iki ana dala bölünecek. Ana modellerde 2 tane ve Pro modellerde 2 tane telefon üretecek olan Apple, fiyatlandırmayı da ona göre yapacak.

Amerika ve Avrupa’da iPhone 11 fiyatına satılacak olan yeni modeller, Türkiye’de 1.500 TL daha zamlı satılacak. Türkiye’deki fiyat politikasında agresif bir yapı izleyen Apple’ın bu politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor…

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