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iPhone 13 mini 12 Pro Max’e karşı

30.09.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 13 mini 1,7 µm piksel ve sensör kaydırma sabitleme özellikli bir sensöre sahip. Ancak bu yeterli değil gibi görünüyor.

iPhone 13 mini 12 Pro Max’e karşı

Eski iPhone12 Pro Max ile eşleşen kamera testinde yeni iPhone13 mini 130 puan elde etti. Pro Max, yakınlaştırmada daha iyi bir sonuca imza attı. Bununla birlikte, yeni Apple A15 yonga seti, video işlemede daha iyi performans sunulduğunu da ortaya koydu. Ancak hem iPhone 12 Pro Max hem de iPhone 13 mini fotoğraf puanı için 138 puan eşit puan aldı.

iPhone 13 mini en çok güvenilir pozlama yeteneği, iyi renksel geriverimi ve tutarlı, doğru otomatik odaklaması nedeniyle övüldü. 13 mini, iPhone 12 Pro Max’in 113 puanını geçerek 117’lik bir Video puanı kazandı. Bu da13 Pro’dan yalnızca birkaç puan daha düşük olması demek.

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iPhone 13 Pro’ya geçildiğinde, toplam 137 puanı ile cihaz Huawei P50 Pro, Mi 11 Ultra ve Mate 40 Pro+’nın arkasında dördüncü sıraya gelebildi. Ancak, 144’lük Fotoğraf puanı en yüksekler arasında yer aldı.

Cihazın performansı, birkaç önemli iyileştirme ile birlikte iPhone 12 Pro’ya benziyor. Cihazın Zoom yeteneği ise puanı arttı. 13 Pro, 119 puanla Video puanlama listelerinde birinci oldu. Cihaz önceki neslin ton haritalama hatalarını giderilmiş ve otomatik odaklama ile iyileştirmiş görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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