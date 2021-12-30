iPhone 13'te yazılım kaynaklı hata

Şirketin kimi cihazlarında ilginç bir sorun yaşanıyor. Apple iPhone 13 ailesi dünyada çok satan cihazlar içerisinde yer alıyor. Problem tam olarak bu cihazda yaşanıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalara bakılacak olursa gürültü engelleme özelliğine erişilemiyor. Bu özelliği bilmeyenler için kısaca anlatalım. Erişilebilirlik kısmından gürültü engelleme özelliğini aktif hale getirirseniz konuştuğunuz kişi sesinizi daha net olarak algılayabilir. Yani arka plandaki ses ve gürültü azaltılıyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Apple markasının en gözde akıllı telefonlarından bir tanesinde böyle bir sorun görülmesi sosyal medya platformlarında çok paylaşıldı. Bir kullanıcı iPhone 13 serisinde gürültü engellemek için mikrofon olmadığını söyledi. Tartışmalar işte tam olarak bu noktada başladı.

iPhone 13 serisi iPhone 12 ile kıyaslandığında daha fazla mikrofona sahip. Bu nedenle bazıları kullanıcının hatalı şikayet bildiriminde bulunduğunu söyledi. Başka bir kullanıcı ise iPhone 13 Pro Max cihazında hoparlör ile konuşurken sorun yaşadığını ifade etti. Bazen sesin kesildiğini söyledi.

Tüm bu problemlere baktığımızda aslında yazılımdan kaynaklı hatalar olduğunu söyleyebiliriz. iPhone 13 hatası muhtemelen yeni güncelleme ile birlikte giderilecek. Apple topluluk uzmanları bu konuda problem yaşayan kullanıcılara çeşitli makaleler gönderiyor.

Xiaomi akıllı telefonda lider olmak istiyor: Büyük yarış başladı

