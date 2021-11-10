iPhone 14 Pro nasıl olacak? İşte render görüntüleri

Analist Jon Prosser, eylül ayının başlarında iPhone 14 Pro Max render görüntüleriyle ilgili çalışma yaptıklarını açıklamıştı. Prosser’in de yakın dönemde render görüntülerini paylaşacağı ifade ediliyor.

2022 yılında tanıtılması planlanan iPhone 14 ailesinin, gücünü Apple A16 Bionic işlemciden alacağı konuşuluyor. 4nm teknolojisi ile üretileceği ileri sürülen yeni işlemcinin, güç tüketimi ile ilgili oldukça iddialı olacağı söyleniyor.

Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple’ın iPhone 14 ile beraber tasarım ile ilgili köklü değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yeni modelde çentik yerine kamera deliği kullanılacağı da iddialar arasında yer alıyor.

iPhone 13 Pro’dan biraz daha kalın olduğu söylenen tasarımda arka kameranın düz olması merak uyandırdı. 2021 yılında tanıttığı iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerine 120Hz desteği sunan şirket, iddiaya göre; 2022 yılında tüm iPhone modellerinde 120Hz ProMotion teknolojisini kullanacak.

Son olarak iPhone 5 serisinde karşımıza çıkan yuvarlak ses tuşları, iPhone 14 ile beraber yeniden gelecek. TSMC’nin yaşadığı çip sorunu sebebiyle geçtiğimiz haftalarda Apple’ın üretiminde aksamalar meydana gelmişti. Şirketin Apple için A16 Bionic işlemci ile ilgili çalışmalara başladığı ve bundan dolayı bazı problemlerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Eylül 2022 yılında tanıtılması planlanan iPhone 14 için şimdiden net bir şey söylemek mümkün değil. Eylül ayında röportaj veren Apple’ın kamera donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Graham Townsend, planlamanın neredeyse 3 sene öncesinden başlamasının gerektiğini vurgulayarak, o zaman yaşanan problemlerin daha iyi bir şekilde düzenlenebileceğini kaydetti. Townsend, Apple’ın 3 sene sonraki modelinde hangi özelliklerin yer alacağının bilindiğini kaydetti.

Ortaya çıkan tasarımda, iPhone 14 ailesinde de Lightning girişinin olacağı anlaşıldı. Böylece Apple’ın, Avrupa Komisyonu tarafından alınan karara uymamak için direnmeye devam edeceği söylentileri ortaya çıkıyor.

2024’e dek Apple da dâhil olmak üzere birçok markanın cihazlarında Type-C girişine yer vermesi bekleniyor.

Bazı analistler, Apple’ın 2024’te tanıtacağı modellerde Type-C teknolojisine yer vereceğinini söylüyor.



