iPhone 15, iPhone 16 fiyatlarının yükselmesine neden olabilir! Peki nasıl?

Apple iPhone 15 serisini eylül ayında düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Tanıtımın ardından telefonlar dünya çapında satışa sunulmuştu. Şu sıralar ise iPhone 15'ten çok iPhone 16 gündemde. MacRumors'un Nikkei Asia'nın haberine dayandırdığı içeriğe göre, iPhone 15'in rekor düzeyde yüksek üretim maliyetleri iPhone 16 fiyatlarını yükseltebilir.

iPHONE 16 FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Habere göre, iPhone 15'in üretim maliyetleri iPhone 14 modellerine kıyasla kayda değer ölçüde daha yüksek ve bu da Apple'ın 2024 yılında müşterilerine yansıtabileceği rekor düzeyde yüksek bileşen fiyatlarına işaret ediyor.

"REKOR SEVİYE"

iPhone 15 Pro Max'in maliyeti, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max modeline göre %12 artışla 558 dolar olarak hesaplanıyor. Bu, bir iPhone'un bileşenlerinin toplam maliyeti için rekor bir seviye olarak tanımlanıyor.

Haberde 2018'den 2021'e kadar Apple'ın iPhone "Pro Max" modelleri için toplam parça maliyetinin 400 ila 450 dolar arasında değiştiği ifade edilirken, bileşen maliyetlerinin 2022'de yaklaşık %20 artarak bugünkü rekor seviye olan 558 dolara ulaştığı belirtiliyor.

iPhone 15 Pro Max'in telefoto kamerasının maliyetinin bir önceki modele göre %380 artışla 30 dolar olduğu, titanyum çerçevenin maliyetinin de önceki cihazların paslanmaz çelik çerçevesine göre %43 artışla 50 dolar olduğu, A17 Pro çipin ise A16 Bionic çipe göre %27'lik bir artışla 130 dolar seviyesine geldiği aktarılıyor.

Söz konusu habere göre aynı zamanda iPhone 15 serisindeki diğer modellerde de maliyet artışları görülüyor. Standart iPhone 15'in bileşenleri iPhone 14'e kıyasla %16'lık bir artışla 423 dolar olarak hesaplanıyor. iPhone 15 Plus için bir önceki modele göre %10'luk bir artışla 442 dolar olarak hesaplama yapılırken, iPhone 15 Pro için ise %8'lik bir artışla 523 dolar olarak hesaplama yapılıyor.

Daha önce de söylediğimiz gibi, artan maliyetlere rağmen Apple bu yıl hiçbir iPhone modelinin fiyatını artırmadı. Kayda değer tek değişiklik 128GB Pro Max modelinin satışının durdurulması oldu. Yani normalde 128GB Pro Max modelini satın alan kullanıcılar artık cihazı elde etmek için 100 dolar daha fazla ödemek zorunda.

Tokyo merkezli araştırma şirketi Fomalhaut Techno Solutions, Apple'ın artan üretim maliyetlerinin etkisini absorbe etmeye devam etmesi halinde, karlılığının yakında bir darbe alacağını düşünüyor.

Bu yüzden Apple'ın gelecek yılın iPhone 16 serisini piyasaya sürmesiyle birlikte iPhone fiyatlarını artırmayı tercih edebileceği söyleniyor.





