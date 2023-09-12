iPHONE 15 LANSMANI CANLI İZLE: iPhone 15 tanıtımı bugün mü, ne zaman, saat kaçta?

Apple'ın iPhone 15 modelleri merak konusu oldu. ABD merkezli teknoloji devi ürünlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın lansman tarihi ve saati geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Bugün gerçekleştirilecek olan Wonderlust etkinliğinde herhangi bir sürpriz olmazsa yeni modeller tanıtılacak. iPhone 15 tanıtımı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, iPhone 15 tanıtımı canlı yayın saati...

IPHONE 15 LANSMANI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

iPhone 15 lansman bugün(12 Eylül Salı) günü saat 20:00'de başlayacak.

Lansman, markanın resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.

APPLE IPHONE 15 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

Apple, yeni ürünlerini bugün tanıtacak.

iPhone 15 modellerinin Ekim ayı itibarıyla satışa sunulması bekleniyor.

İPHONE 15 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İPhone 15 fiyatları ile ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

IPHONE 15 PRO VE IPHONE 15 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

İddialara göre;

Apple'ın geçen yıl olduğu gibi, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max olmak üzere iki Pro iPhone görücüye çıkartması bekleniyor. Bu yıl değişikliklerin ve yeni özelliklerin çoğu ise standart iPhone 15 modellerinden ziyade Pro iPhone modellerine gelecek.

iPhone 15 Pro modellerinin bazı küçük tasarım güncellemelerine sahip olması bekleniyor. Söylentilere göre Apple özellikle daha ince, kavisli çerçevelere ve yeni bir titanyum malzemeli kasaya sahip Pro modeller sunacak. Titanyum, paslanmaz çelikten daha mat bir yüzeye sahip olacak. Ayrıca titanyum çelikten daha hafif olduğu için iPhone 15 Pro modelleri yüzde 10 daha hafif olabilir.

Apple'ın ses düğmesinde değişiklik yapacağına ilişkin söylentiler olsa da, bu güncellemenin gerçekleşmediği ve bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacağı öne sürülüyor. Ancak Apple'ın sessize alma düğmesini, Apple Watch Ultra'daki Eylem düğmesine benzer şekilde birden fazla işlevi olan bir sessize alma düğmesiyle değiştirmesi bekleniyor.

iOS 17'deki kodlar, söz konusu düğmenin Sessiz Modu'nu açabileceğini, kamerayı etkinleştirebileceğini, El Feneri'ni açabileceğini, bir kısayolu etkinleştirebileceğini, bir Odak modunu açabileceğini, Çeviri uygulamasını açabileceğini, bir Sesli Not başlatabileceğini ve daha fazlasını yapabileceğini gösteriyor.

İddiaya göre iPhone 15 modelleri gibi, iPhone 15 Pro modelleri de USB-C'ye sahip olacak. Ancak Pro modellerin daha hızlı USB 3.2 (20Gb/s) veya Thunderbolt (40Gb/s) aktarım hızlarını destekleyeceği söyleniyor. Bazı iPhone 15 modellerinin (muhtemelen Pro modellerinin) 35W'a kadar şarj hızlarını destekleyeceği de öne sürülüyor.

Apple'ın düşük ışık performansını artırmak için her iki Pro modelinin Geniş Açı ve Telefoto kameralarında küçük iyileştirmeler yapacağı iddia ediliyor. Ancak 48 megapiksel ana kamerada herhangi bir iyileştirme yapılması beklenmiyor. İleri sürülenlere göre iPhone 15 Pro Max ise telefoto lens için periskop yakınlaştırma işlevine sahip olacak. Optik yakınlaştırma şu anda 3x yakınlaştırma ile sınırlı, ancak periskop teknolojisi ile Apple'ın bunu 5x veya 6x yakınlaştırmaya çıkarması bekleniyor

Diğer bir iddiaya göre; standart iPhone 15 modelleri A16 çipini kullanırken, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 3 nanometre üretim süreci üzerine inşa edilen A17 çipi ile donatılacak. A17 çipi, kayda değer performans ve verimlilik iyileştirmeleri getirecek. Pil ömründe de bir artış bekleniyor.

Bir başka iddiaya göre ise; Apple, iPhone 15 serisinin tamamında aynı 5G Qualcomm çipini kullanacak ancak Pro modelleri, 6GHz bandıyla çalışan en yeni ve en hızlı Wi-Fi protokolü olan Wi-Fi 6E'ye sahip olacak. Yine Pro modellerde geçen yılın Pro modellerinde 6 GB olan RAM kapasitesi 8 GB'a çıkacak.

Buna ek olarak Pro modellerde 2 TB depolama alanı seçeneği olacağına dair söylentiler, önümüzdeki yıl çıkacak Vision Pro başlığıyla entegre olacak yeni bir "U2" Ultra Geniş Bant çipine dair söylentiler de var.



