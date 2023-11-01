iPhone 15 sonrası değişiklik mi? iPhone 16 modelleri "gizemli bir düğme" ile donatılabilir!

Apple iPhone 15 özellikleri ve fiyatıyla olumlu ya da olumsuz çeşitli tartışmaların ana konusu olmuştu. iPhone 15 Pro modellerinde uzun yıllardır kullandığımız sessize alma düğmesinin yerine gelen Eylem Düğmesi ise Apple'ın bu seride yaptığı en çok konuşulan değişikliklerden biri olmuştu. Şimdi ise bir sızıntı kaynağından dikkat çeken bir iddia geldi.

iPHONE 16 MODELLERİ EKSTRA BİR DÜĞMEYLE DONATILABİLİR

MacRumors'un haberine göre, geçmişte Apple'ın planlarıyla ilgili doğru ayrıntılar paylaşan sızıntı kaynağı Instant Digital, iPhone 16 modellerinin ekstra bir düğmeyle donatılabileceğini öne sürdü.

Ancak bu düğme biraz gizemli çünkü TechRadar'ın haberine göre, Instant Digital her iPhone 16 modelinde (yani iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) bu düğmenin bulunma ihtimalinin "yüksek" olduğunu söylese de düğmenin ne işe yarayacağını söylemiyor.

Instant Digital'in söylediği bir başka şey ise mmWave anteninin bu telefonların sol kenarına taşınacağı, böylece sağ kenarda bu yeni düğme için yer açılacağı.

EYLEM DÜĞMESİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Ayrıca, katı hal tasarımına geçeceği söylenen eylem düğmesine de değişiklikler geleceği iddia edildi. Bu iddiaya göre eylem düğmesi, telefonun yan tarafıyla aynı hizada olacak ve basıldığında hareket etmeyecek, bunun yerine dokunsal geri bildirimler (titreşimler) sunacak. Güç ve ses düğmelerinin ise şu anda olduğu gibi kalacağı düşünülüyor.

Daha önceki bir iPhone 16 sızıntısında da bu gizemli yeni düğmeden bahsedilmiş ve bunun da katı hal olacağı söylenmişti. Bu sızıntıda ayrıca yeni düğmenin dahili olarak 'Capture' düğmesi olarak bilindiği belirtilmişti. Bu da bunun kamerayla ilgili bir şey olabileceğini tartışmalarını beraberinde getirmişti. Belki de bu düğme, bir deklanşör görevi görebilir.





