HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 15 sonrası değişiklik mi? iPhone 16 modelleri "gizemli bir düğme" ile donatılabilir!

iPhone 15 sonrası değişiklik mi? iPhone 16 modelleri "gizemli bir düğme" ile donatılabilir!

01.11.2023 16:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sızıntı kaynağı, iPhone 16 modellerinin "gizemli yeni bir düğme" ile donatılabileceğini iddia etti. Sızıntı kaynağının iddiasına göre Apple bu değişikliğe uyum sağlamak adına mmWave anteninin yerini değiştirmeyi bile planlıyor.

iPhone 15 sonrası değişiklik mi? iPhone 16 modelleri "gizemli bir düğme" ile donatılabilir!

Apple iPhone 15 özellikleri ve fiyatıyla olumlu ya da olumsuz çeşitli tartışmaların ana konusu olmuştu. iPhone 15 Pro modellerinde uzun yıllardır kullandığımız sessize alma düğmesinin yerine gelen Eylem Düğmesi ise Apple'ın bu seride yaptığı en çok konuşulan değişikliklerden biri olmuştu. Şimdi ise bir sızıntı kaynağından dikkat çeken bir iddia geldi.

iPHONE 16 MODELLERİ EKSTRA BİR DÜĞMEYLE DONATILABİLİR

MacRumors'un haberine göre, geçmişte Apple'ın planlarıyla ilgili doğru ayrıntılar paylaşan sızıntı kaynağı Instant Digital, iPhone 16 modellerinin ekstra bir düğmeyle donatılabileceğini öne sürdü.

Ancak bu düğme biraz gizemli çünkü TechRadar'ın haberine göre, Instant Digital her iPhone 16 modelinde (yani iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max) bu düğmenin bulunma ihtimalinin "yüksek" olduğunu söylese de düğmenin ne işe yarayacağını söylemiyor.

1024xauto

Instant Digital'in söylediği bir başka şey ise mmWave anteninin bu telefonların sol kenarına taşınacağı, böylece sağ kenarda bu yeni düğme için yer açılacağı.

EYLEM DÜĞMESİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Ayrıca, katı hal tasarımına geçeceği söylenen eylem düğmesine de değişiklikler geleceği iddia edildi. Bu iddiaya göre eylem düğmesi, telefonun yan tarafıyla aynı hizada olacak ve basıldığında hareket etmeyecek, bunun yerine dokunsal geri bildirimler (titreşimler) sunacak. Güç ve ses düğmelerinin ise şu anda olduğu gibi kalacağı düşünülüyor.

Daha önceki bir iPhone 16 sızıntısında da bu gizemli yeni düğmeden bahsedilmiş ve bunun da katı hal olacağı söylenmişti. Bu sızıntıda ayrıca yeni düğmenin dahili olarak 'Capture' düğmesi olarak bilindiği belirtilmişti. Bu da bunun kamerayla ilgili bir şey olabileceğini tartışmalarını beraberinde getirmişti. Belki de bu düğme, bir deklanşör görevi görebilir.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolda gördüğü keseye tekme savurdu, içinden avuç avuç altın çıktı!Yolda gördüğü keseye tekme savurdu, içinden avuç avuç altın çıktı!
Togg CEO'su Gürcan Karakaş: "Bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bir bilgisayar"Togg CEO'su Gürcan Karakaş: "Bizim yaptığımız 4 teker üzerinde giden bir bilgisayar"
Zuckerberg'e böyle yüklendi: "Zuck'ın kendisi yapmıyor"Zuckerberg'e böyle yüklendi: "Zuck'ın kendisi yapmıyor"
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Hayali bir ses ona yapmasını söyledi! Cinsel organına çivi çaktı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.