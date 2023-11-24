iPhone 16'da Touch ID özelliğinin olmasını bekleyenleri üzecek haber!

Apple, 2017 yılında iPhone X'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Touch ID teknolojisinden uzaklaşmıştı. Şirket iPhone X ile birlikte Face ID adı verilen yepyeni bir yüz tanıma sistemini akıllı telefon modellerine getirmişti. Bir süre sonra ise Touch ID'nin geri döneceğini iddia eden söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı. Apple henüz Touch ID teknolojisine geri döneceğine dair herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, yeni bir raporda bu konuyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulunuldu.

'IPHONE 16 SERİSİNDE TOUCH ID YOK'

O rapordaki iddiaya göre, Apple'ın yakın gelecekte Touch ID'yi geri getirme planı yok ve şirketin böyle bir planı olmadığı için iPhone 16 serisinde Touch ID teknolojisi yer almayacak.

Weibo'daki bir başka iddiaya göre ise Apple'ın Touch ID'yi geri getirme planı yok çünkü şirket bu süreçte kullanılan çiplerin üretimini durdurdu.

Apple şu anda bütçe dostu iPhone SE serisinde Touch ID'yi kullanıyor. Şirketin şu sıralar ise yeni nesil iPhone SE 4 üzerinde çalıştığı söyleniyor. İddiaya göre bu model Touch ID'den uzaklaşacak ve Face ID için gerekli tüm bileşenleri barındıracak.





