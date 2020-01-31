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iPhone 9 özellikleri artık kesinleşti diyebiliriz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

iPhone SE 2 olarak da bilinen iPhone 9’un tüm teknik özellikleri haberimizde yer alıyor.

iPhone 9 özellikleri artık kesinleşti diyebiliriz

Apple’ın 2016 yılında iPhone SE 2 ile başlattığı uygun fiyatlı model politikasında değişiklikler yapmış ve son olarak karşımıza 699 dolarlık iPhone 11 ile çıkmıştı. Ancak bu fiyat bandı bile çoğu insan için çok yüksek. Apple bu yüzden 500 dolar bandına inmek istiyor.

iPhone SE 2 olarak isimlendirilmesi beklenen uygun fiyatlı modelin iPhone 9 adını alacağı geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Hatta sızıntıya göre bu model Mart ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde tanıtılacaktı. Bugün ise iPhone 9’un özelliklerine dair her şey sızdı. Apple, 2020 yılında fiziki tuşlu telefon üreterek diğer firmaların kendisiyle alay etmesine neden olacak gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre telefonda; 4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde 326 PPI değerinde 625 nit parlaklık sunan LCD ekran yer alacak. Bu ekran 3D Touch yerine Haptic Touch’ı destekleyecek.

Gücünü Apple A13 yonga seti ve 3 GB RAM’den alacak olan telefon 2020 yılında tek kamera kurulumu ile gelerek herkesi şaşırtacak. Telefonda yazılım ile portre efekti yapabilen 12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı arka kamera yer alacak. Ön tarafta ise 7 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı kamera yer alacak.

Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile gelecek olan iPhone 9’un 2. nesil Touch ID parmak izi okuyucusu ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

IPHONE 9 ÖZELLİKLERİ

4.7 inç büyüklüğünde 1334 x 750 piksel çözünürlüğünde LCD ekran (Haptic Touch, 326 PPI ve 625 nit parlaklık)
Apple A13 Bionic yonga seti
3 GB RAM
64 GB ve 128 GB dahili depolama seçenekleri
12 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı arka kamera (Portre modu, True Tone Flash ve OIS desteği)
7 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframlı ön kamera (Portre modu)
Kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri

  1. nesil Touch ID parmak izi okuyucusu

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 9 iPhone 9 özellikleri

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