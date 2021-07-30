iPhone’a rakip Realme Flash’ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Şirket yakın zamanda cihazın lansmanını yapacak. Şimdi yeni bir rapor, bu yaklaşan cep telefonunun özelliklerini sızdırdı.

Son zamanlarda, Realme’nin kablosuz şarj cihazı MagDart’ın görüntüleri ortaya çıkmıştı. MagDart şarj cihazlarının çizimleri, ince, disk şeklinde ve kutu gibi bir şarj cihazını ortaya koyuyor. Telefonun arkasına mıknatıs gibi yapışıyor. Böylece telefonunuzu her yerde yanınızda bulundurarak şarj edebilirsiniz.

Realme Flash, manyetik kablosuz şarjı destekleyen ilk Android akıllı telefon olacak. Büyük boyutlu MagDart şarj cihazı ayrıca cihazın aşırı ısınmasını önleyen bir fan ile birlikte geliyor. Rapora göre MagDart şarj cihazının şarj hızı 15W. Cihazın özelliklerine gelecek olursak; Sızdırılan bazı fotoğraflar telefonun özelliklerini ortaya çıkardı.

Buna göre Realme Flash telefonda Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti olacak. Telefon 12 GB RAM ile gelecek. Cihaz Android 11 tabanlı RealmeUI 2.0 üzerinde çalışacak. 256 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacak. Bunun dışında telefon kavisli ekran ve üçlü arka kamera kurulumu ile piyasaya sürülecek. Şirket, akıllı telefonun lansmanı için resmi tarihi açıklamadı. Realme, bu akıllı telefonu sosyal medya hesaplarında tanıtmaya başladı.

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