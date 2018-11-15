iPhone almaya bir küvet dolusu bozuk parayla gidince...

App Store ziyaretçileri de bu anı dikkatle izleyerek kayda aldı. Rus genç, saatler süren sayma işleminin ardından istediği telefona kavuşmayı başardı.

Saatlerce parayı saydı

1 / 16 Sosyal medya, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone XS’i satın almak için Apple Store’a bir küvet dolusu bozuk para ile giden kullanıcıyı konuşuyor.

2 / 16 Rusya’da yaşanan olay ile birlikte bir genç biriktirmiş olduğu 100 bin Rus rublesi (1400 dolar) ile iPhone XS satın almak üzere en yakın Apple Store mağazasına giderek, oldukça ilginç bir şeye imza attı.

3 / 16 Ancak Ludmila Semushina hiç beklemediği br karşılık aldı. Rus gencin getirdiği bozuk paraları sayması istendi.

4 / 16 Peki böylesine ilginç bir olaya konu olan modelin özellikleri neler?

5 / 16 5.8 inç iPhone XS ve 6.5 inç iPhone Xs Max’te Super Retina ekranlara yer verildi.

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7 / 16 Söz konusu modellerde bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses ve yeni harika altın renk seçeneği bulunuyor.

8 / 16 Modelde çift SIM özelliği de bulunuyor.

9 / 16 iPhone X’un tamamı ekrandan oluşan tasarımını temel alan iPhone Xs ve iPhone Xs Max, tüm Apple aygıtları arasında en yüksek piksel yoğunluğuyla en keskin ekranlara sahip.

10 / 16 5.8 inç ve 6.5 inç boyutlarında sunulan1 özel OLED tasarımlı bu Super Retina ekranlar, Dolby Vision ve HDR10 desteği sunmasının yanı sıra akıllı telefon dünyasındaki en gerçek renkler için iOS sistemi çapında renk yönetimi özelliğiyle birlikte geliyor.

11 / 16 iPhone Xs ve iPhone Xs Max HDR fotoğraflarda, muhteşem parlaklık ve gerçek siyahlarla 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor ve %60 daha fazla dinamik aralık sağlıyor. iPhone Xs Max; videolar, filmler ve oyunlar için 3 milyondan fazla pikselle daha etkileyici bir deneyim yaşatırken bugüne kadar bir iPhone’da yer alan en büyük ekranı iPhone 8 Plus’a benzer bir boyutta sunuyor.

12 / 16 Ön ve arka cam tasarımında, çizilmeye karşı daha fazla dayanıklılık sağlayan ve şimdiye kadar bir akıllı telefonda kullanılan en sağlam cam yer alıyor. Arka yüzeydeki cam daha hızlı kablosuz şarj olanağı sunuyor.

13 / 16 iPhone Xs ve iPhone Xs Max; IP68 derecesine sahip yeni sıçrama ve suya dayanıklılık seviyesiyle 30 dakika boyunca 2 metre derinliğe dayanabiliyor ve kahve, çay, soğuk içecekler gibi gün içinde dökülebilecek sıvılara karşı koruma sağlıyor.

14 / 16 İki kat daha hızlı yeni bir sensöre sahip 12 megapiksel çift kamera sistemi, 2x optik yakınlaştırma ile çift optik görüntü stabilizasyonu sunuyor. Akıllı HDR, daha fazla vurgu ve gölge detaylarına sahip fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Daha geniş ve derin pikseller görüntülerin daha gerçekçi olmasına olanak verirken loş ışık koşullarındaki performansı artırıyor.

15 / 16 Portre modundaki gelişmiş derinlik ayrıştırma özelliği sayesinde profesyonel düzeyde bokeh efektine sahip daha ayrıntılı portre fotoğrafları çekilebiliyor. Yeni Derinlik Denetimi, kullanıcıların Fotoğraf uygulamasında hem gerçek zamanlı önizlemede3 hem de çekimden sonra alan derinliğini dinamik olarak ayarlayarak arka planı flulaştırılmış etkileyici portreler çekmelerini sağlıyor.