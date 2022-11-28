iPhone almayı düşünenlere kötü haber: Binlerce kilometre ötede yaşanan olaylar sizi de etkileyebilir! 6 milyonluk açık...

Çin'deki dünyanın en büyük iPhone fabrikasında yaşanan olaylar gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Zhengzhou'daki bu fabrika, Apple'ın kilit nitelikteki üretim merkezi. Kovid-19'un vurması, ardından işçilerin ayaklanmasıyla devam eden süreçten ise bu kez iPhone Pro sahibi olmak isteyenleri üzecek bir haber geldi. Fabrikadan binlerce kilometre uzakta yaşamanıza rağmen yaşanan kargaşa Pro bir iPhone almayı düşünen sizleri etkileyebilir.

6 MİLYONLUK ÜRETİM AÇIĞI

Bloomberg'in montaj operasyonlarına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Zhengzhou'daki fabrikada kargaşanın, bu yıl 6 milyona yakın iPhone Pro üretim açığına neden olması muhtemel.

İsminin verilmemesini isteyen kaynak, fabrikada durumun değişken olduğunu ve üretim kaybı tahmininin değişebileceğini söyledi. Çoğu şey, tesisi işleten Tayvanlı şirket Foxconn'un Kovid-19 kısıtlamalarına karşı şiddetli protestoların ardından insanları montaj hatlarına ne kadar çabuk geri döndürebileceğine bağlı olacak. Önümüzdeki haftalarda kısıtlamalar devam ederse, üretim daha da düşebilir.

TALEPTEKİ DÜŞÜŞÜN BOŞLUĞUNU DOLDURDULAR

Apple'ın bu yıl en çok talep gören telefonları olan iPhone 14 Pro ve Pro Max'in büyük çoğunluğunu bu tesis üretiyor. iPhone 14 modellerine olan talepteki düşüşün boşluğunu bu modeller doldurdu. Bloomberg News'in bildirdiğine göre Apple, tahmini genel üretim hedefini 90 milyondan yaklaşık 87 milyon adede düşürdü.

Apple ve Foxconn'un, artan aksaklıklar nedeniyle son iki hafta içinde Zhengzhou'daki üretim açığına ilişkin tahminlerini artırdığını söyleyen yetkili, 2023'te kaybedilen 6 milyon birimi telafi etmeyi beklediklerini de sözlerine ekledi.

