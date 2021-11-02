iPhone'da uygulama konum ayarları nasıl yapılır?

Konum takibi, gizlilik endişeleri yaratabilir. İyi haber şu ki, uygulamaların konumunuza yalnızca gerektiğinde erişmesi için kontrollerinizi düzenleyebilirsiniz. Konum ayarlarınızı değiştirmek, sahip olduğunuz iPhone modeline ve hangi iOS sürümünü çalıştırdığına bağlı olarak telefondan telefona farklılık gösterebilir.

iPHONE'DA UYGULAMALAR İÇİN KONUM AYARLARI SEÇİMİ

Aşağıdaki talimatlar, iOS 15 çalıştıran bir iPhone 11 üzerinde izlenen yolları içeriyor; farklı bir iOS sürümü çalıştırıyorsanız da, çok fazla fark olmayacaktır. Konum verileri, bazı uygulamalar için kullanışlıdır ancak bir uygulama konumunuzu sorarsa ve verilere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsanız, o uygulama için konum hizmetlerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde: Ayarları açın. “Gizlilik” > “Konum Servisleri”ne gidin. “Konum Servisleri” açık değilse açın. Konum servislerini etkinleştiren tüm uygulamaların listesini bulmak için aşağı kaydırın. Her liste, uygulamanın adını ve sahip olduğu izin seçeneklerini gösterir. Bu seçenekler “Asla”, “Uygulamayı Kullanırken”, "Her zaman" ve “Bir Dahaki Sefere veya Paylaştığımda Sor” şeklinde karşınıza çıkacaktır. Buradan istediğiniz uygulamanın, sizi istediğiniz zamanlarda takip edebilmesi için gereken kısıtlamaları yapabileceksiniz.

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