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iPhone Hesap Makinesi bilimsel moduna nasıl geçilir?

29.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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iPhone Hesap Makinesi bilimsel moduna nasıl geçilir?

iPhone Hesap Makinesi bilimsel modu ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Peki, bu modu açmak için ne yapmanız gerekiyor?

iPhone’unuzdaki en önemli uygulamalardan biri iOS Hesap Makinesi uygulamasıdır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme dahil olmak üzere tüm temel matematik işlerini kolayca yapabilir. Ancak herkesin bilmediği bir şekilde iPhone Hesap Makinesi bilimsel modu ile de faaliyet gösteriyor.

Twitter kullanıcısı @jr_carpenter tarafından yapılan açıklamaya iPhone’daki hesap makinesi uygulaması, yerleşik bir bilimsel hesap makinesi özelliğine sahip. 2008 yılından beri var olan bu özelliği herkesin bilmemesi çok doğal. Çünkü bu mod telefonu yatay çevirmek ile açılıyor.

iOS’teki Hesap Makinesi uygulamasında bilimsel modu kullanmak için yapmanız gereken tek şey, cihazı yatay moda döndürmek ve genişletilmiş seçeneklere erişim sağlamaktır. Evet hepsi bu kadar.

İPHONE BİLİMSEL HESAP MAKİNESİ 2008'DEN BERİ VAR

Bu özellik, iOS 2.0’ın piyasaya sürüldüğü 2008’den beri iPhone'larda yer alıyor. Ancak döndürme kilidini her zaman etkin tutma alışkanlığı göz önüne alındığında, bu özelliği çoğu kişi fark edemedi.

Hesap Makinesi uygulamasında bilimsel mod etkinleştirildiğinde, karekökler, küp kökleri, logaritmalar, sinüs ve kosinüs fonksiyonları dahil olmak üzere daha karmaşık matematik problemlerini çözebilirsiniz.

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Bu özelliği bir çoğunuz biliyor olabilirsiniz. Ancak bilmeyenleriniz varsa bu telefonu yan çevirerek bilimsel modu kullanmaya başlayabilir.

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