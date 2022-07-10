iPhone iyileştirilmiş pil şarjı ne demek? iPhone pil ömrü uzatma nasıl yapılır?

iPhone'da pil ömrünü uzatmak için kullanıcılar çeşitli yollar arıyor. Teknoloji gün geçtikçe gelişse de henüz akıllı telefon pilleri günlerce sürecek bir pil ömrü sunan teknolojiye sahip olamadı. Ancak iPhone'da pil ömrünü artırmak için bazı yöntemler var.

iPhone'un pilini uzatma yöntemleri, 1,9 milyon takipçiye sahip TikToker Kadama tarafından paylaşıldı.

iPhone Pil Ömrü Nasıl Uzatılır?

Kadama'ya göre, iPhone'unuzun pil ömrünü uzatmak için, Ayarlar > Genel > Arka Planda Uygulama Yenileme'ye gidip özelliği kapatabilirsiniz.

Ancak bu noktada bir uyarımız var. Pil ömrünüz artacak olsa da, Arka Planda Uygulama Yenileme kapalıyken uygulamalar arka planda güncellenmeyecektir. Uygulamalar arka plandayken içerikler yenilenmeyebilir. Bu yüzden bu ayarı açarken veya kapatırken, bu uyarıyı dikkate almalısınız.

İyileştirilmiş Pil Şarjı Ne Demek?

Diğer öneri ise Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı > İyileştirilmiş Pil Şarjı seçeneğini açmak.

Apple bu seçenek için "iOS 13 ve sonraki sürümlerinde sunulan İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliği iPhone'unuzun tam şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltarak pilin eskime hızını düşürecek ve kullanım ömrünü artıracak şekilde tasarlanmıştır" diyor.

TikToker ise bu önerileri sıraladıktan sonra "Artık piliniz çok daha uzun süre dayanacak" ifadesini kullanıyor.

