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iPhone kritik güvenlik açıkları endişe yaratıyor

02.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siber Güvenlik Uzmanları iPhone kritik güvenlik açıkları konusunda uyarılarda bulundu. İngiltere merkezli olarak yapılan araştırmalar problemin tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu düşünüyor.

iPhone kritik güvenlik açıkları endişe yaratıyor

Birmingham Üniversitesi ve Surrey Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte kritik güvenlik sorunları ortaya çıktı.
Bazı kullanıcılar iPhone ekran kilidi bile açmadan Apple üzerinden para transferi yapılmasını sağladı. Bu kritik güvenlik problemi bilgisayar korsanlarının kolaylıkla aranıza erişebileceğini gösteriyor. Siber güvenlik uzmanları sadece Visa kullanıcılarının tehlikede olduğunu açıkladı. Mastercard kullananlar ile ilgili herhangi bir problem yok.

Ortaya çıkan güvenlik açığına bakıldığında bilgisayar korsanlarının 1000 sterline kadar para aktarma yapabildiği görülüyor. Üstelik onların kullandığı yöntem son derece yaygın ortadaki adam saldırısı olarak bilinen yöntem ile birlikte tüketicilerin haberi bile olmadan banka hesapları ele geçirilebiliyor.

Siber güvenlik uzmanı Andreea Radu, Apple ve Visa markalarına durumun bildirildiğini ancak iki tarafın da buna kayıtsız kaldığını söyledi. Her iki tarafın sorumluluğunu kabul etmesi ve hatayı düzeltmesi gerekiyor. Aksi halde kullanıcılar paralarının önemli bir bölümünü kaybedebilir. iPhone kritik güvenlik açıkları bu nedenle büyük öneme sahip.

Visa tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında şirketin güvenlik tehditlerini sonradan ciddiye aldığı görülüyor. Ayrıca ödeme güvenliğini güçlendirmek için ek yöntemlere başvurabileceklerini söylüyorlar. Eğer Visa kartınız varsa ve iPhone kullanıyorsanız herhangi bir transfer olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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