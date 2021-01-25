HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone kullanıcılarına davetiye arattıran yeni uygulama: Clubhouse

iPhone kullanıcılarına davetiye arattıran yeni uygulama: Clubhouse

25.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iPhone kullanıcılarına davetiye arattıran yeni uygulama: Clubhouse

Clubhouse uygulaması bir anda sosyal medyanın gündemi haline geldi. Discord ile benzer yapıda olan ve Alpha Exploration Co. tarafından geliştirilen Clubhouse'un en önemli yanlarından biri de uygulamaya her isteyenin giremiyor olması.

Koronavirüs dönemi hayatı birçok anlamda etkiledi. Küresel şirketlerin büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki gelirlerinde düşüş yaşarken, bazı şirketler ise deyim yerindeyse altın çağını yaşadı. Bu şirketlere bir örnek olarak Zoom'u gösterebiliriz. Zira pandemi ile birlikte kullanıcı sayısında yüzde 300 artış yaşanan Zoom, hem gelirlerinde bir artış yaşadı hem de hisse değeri yükseldi. Şimdi ise koronavirüs döneminde, bu kez sosyal medya üzerinden öne çıkartılan bir uygulama dikkatleri üzerine çıktı; Bu uygulamanın ismi Clubhouse.

CLUBHOUSE UYGULAMASI NEDİR?

Clubhouse uygulamasında amaç, sesli görüşmeler yapmak. Aslında uygulamayı sesli görüşme temelli sosyal medya platformu olarak adlandırmak mümkün. Tıpkı Discord gibi görüşme odaları bulunan Clubhouse'da insanlar, sesli sohbetlere giriş yapıyor ve böylece bir tartışmaya veya bir konuşmaya katılabiliyorlar. Üstelik Clubhouse'da birçok ünlü isim de bulunuyor. Alpha Exploration Co. tarafından geliştirilen uygulamanın yapısı ise fazlasıyla basit ve sade. Fakat Facebook, Twitter veya Instagram gibi uygulamayı indirip hemen kullanmaya başlamak pek de mümkün değil.

Clubhouse

CLUBHOUSE DAVETİYELERİ PARAYLA SATILIYOR

Clubhouse'da davetiye sistemi mevcut. İnsanlar, davetiye aldıklarında uygulamanın dünyasına adım atabiliyorlar. Birçok sitede ise Clubhouse davetiyelerinin parayla satıldığı belirtiliyor. Şu an için iOS cihazlarla sınırlı olan uygulamanın çok yakında Android tarafına da gelmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Bilim insanları detaylı ölçümlerini yaptı! Bilim insanları detaylı ölçümlerini yaptı!
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Esnaf ve sanatkarlara müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

Millet İttifakı'yla ilgili bomba kulis!

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

O ilimizde tespit edildi! Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Başını örtüp, Arapça konuştu

Başını örtüp, Arapça konuştu

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İş yeri vergi ödemelerine erteleme

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki gezegenlerin benzer öz kütleye sahip olduğu tespit edildi

Bilim insanları detaylı ölçümlerini yaptı!

''Yapay zekaya bağlı olarak bazı meslekler tümüyle ortadan kalkabilir''

Uzman isim açıkladı! Bazı meslekleri ortadan kaldırabilir

Apple iPhone 12'nin MagSafe mıknatısları için uyardı: Şüpheleniyorsanız kullanmayı durdurun!

Apple uyardı: Şüpheleniyorsanız iPhone kullanmayı durdurun!

Xiaomi Mi Band 6'nın özellikleri için önemli sızıntı!

Apple Watch'ın faydalı özelliği Mi Band 6 ile gelebilir!

OSIRIS-REx'i Bennu'ya gönderen NASA'nın yeni hedefi: 'Kaos Tanrısı'

'Asteroid Fatihi'nin yeni hedefi 'Kaos Tanrısı'

Redmi K40'ın kutusundan da şarj cihazı çıkmayabilir!

Lu Weibing paylaştı! Bir 'kutu' kararı daha mı geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.