iPhone kullanıcılarına davetiye arattıran yeni uygulama: Clubhouse

Koronavirüs dönemi hayatı birçok anlamda etkiledi. Küresel şirketlerin büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki gelirlerinde düşüş yaşarken, bazı şirketler ise deyim yerindeyse altın çağını yaşadı. Bu şirketlere bir örnek olarak Zoom'u gösterebiliriz. Zira pandemi ile birlikte kullanıcı sayısında yüzde 300 artış yaşanan Zoom, hem gelirlerinde bir artış yaşadı hem de hisse değeri yükseldi. Şimdi ise koronavirüs döneminde, bu kez sosyal medya üzerinden öne çıkartılan bir uygulama dikkatleri üzerine çıktı; Bu uygulamanın ismi Clubhouse.

CLUBHOUSE UYGULAMASI NEDİR?

Clubhouse uygulamasında amaç, sesli görüşmeler yapmak. Aslında uygulamayı sesli görüşme temelli sosyal medya platformu olarak adlandırmak mümkün. Tıpkı Discord gibi görüşme odaları bulunan Clubhouse'da insanlar, sesli sohbetlere giriş yapıyor ve böylece bir tartışmaya veya bir konuşmaya katılabiliyorlar. Üstelik Clubhouse'da birçok ünlü isim de bulunuyor. Alpha Exploration Co. tarafından geliştirilen uygulamanın yapısı ise fazlasıyla basit ve sade. Fakat Facebook, Twitter veya Instagram gibi uygulamayı indirip hemen kullanmaya başlamak pek de mümkün değil.