HABER

iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yeni iPhone modellerinin kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücünün çıkmayacağı açıklandı.

iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!

Apple, yeni iPhone modelleriyle beraber bir aksesuarı daha kutudan çıkanlar listesinden kaldırdı. Firmanın iPhone 7 ailesi ile birlikte kullanıma kutuya eklediği Lightning – 3,5 mm dönüştürücü, iPhone Xs, Xs Plus ve XR modelleriyle beraber kutudan çıkarıldı. Bu dönüştürücü standart bir kulaklığı iPhone modellerinde kullanmayı sağlıyordu.

Lightning – 3,5 mm dönüştürücü kutudan çıkmayacak!
Apple'ın iPhone 7 ailesi ile başlattığı kutuya Lightning – 3,5 mm dönüştürücü ekleme geleneği iPhone 8 ve iPhone X modellerinde de devam etmişti. Ancak yeni iPhone serisi ile bu aksesuar artık kutudan çıkmayacak ve kullanıcılar bu aksesuarı isterlerse ek ücret karşılığında satın almak zorunda kalacaklar. Yeni uygulama iPhone 8 ve iPhone X modellerini de kapsıyor. Yani bu eski telefonları almak isteyenlere kutudan dönüştürücü çıkmayacak.

Lightning – 3,5 mm dönüştürücü Türkiye fiyatı
Bundan sonra kutudan çıkmayacak bir aksesuar olan Lightning – 3,5 mm dönüştürücünün Türkiye fiyatı 79 TL. Ülkemiz şartlarına göre pahalı bir aksesuar olan dönüştürücünün yine bu gece zamlanan iPhone ve aksesuarları arasında bulunmadığını belirtelim. Ancak bu tarz bir aksesuarınız varsa ona gözünüz gibi bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Apple her an bu aksesuara da zam yapabilir.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!
iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları
Cama mantolama yaptıCama mantolama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iPhone Apple

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

ABD: Yaptırımları tekrar getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple Watch Series 4 duyuruldu

Apple Watch Series 4 duyuruldu

iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları

iPhone Xs, Xs Max ve XR tahmini Türkiye fiyatları

Note 9’un yeni rengi ortaya çıktı!

Note 9’un yeni rengi ortaya çıktı!

Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

Spider-Man New Game+ modu yakında yayınlanacak

Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz olarak indirilebilir

Battlefield 1 Premium Pass ücretsiz olarak indirilebilir

FIFA 19 fiyatı yarı yarıya düştü!

FIFA 19 fiyatı yarı yarıya düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.