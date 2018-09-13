iPhone kutusundan Lightning – 3,5 mm dönüştürücü çıkmayacak!

Apple, yeni iPhone modelleriyle beraber bir aksesuarı daha kutudan çıkanlar listesinden kaldırdı. Firmanın iPhone 7 ailesi ile birlikte kullanıma kutuya eklediği Lightning – 3,5 mm dönüştürücü, iPhone Xs, Xs Plus ve XR modelleriyle beraber kutudan çıkarıldı. Bu dönüştürücü standart bir kulaklığı iPhone modellerinde kullanmayı sağlıyordu.
Lightning – 3,5 mm dönüştürücü kutudan çıkmayacak!
Apple'ın iPhone 7 ailesi ile başlattığı kutuya Lightning – 3,5 mm dönüştürücü ekleme geleneği iPhone 8 ve iPhone X modellerinde de devam etmişti. Ancak yeni iPhone serisi ile bu aksesuar artık kutudan çıkmayacak ve kullanıcılar bu aksesuarı isterlerse ek ücret karşılığında satın almak zorunda kalacaklar. Yeni uygulama iPhone 8 ve iPhone X modellerini de kapsıyor. Yani bu eski telefonları almak isteyenlere kutudan dönüştürücü çıkmayacak.
Lightning – 3,5 mm dönüştürücü Türkiye fiyatı
Bundan sonra kutudan çıkmayacak bir aksesuar olan Lightning – 3,5 mm dönüştürücünün Türkiye fiyatı 79 TL. Ülkemiz şartlarına göre pahalı bir aksesuar olan dönüştürücünün yine bu gece zamlanan iPhone ve aksesuarları arasında bulunmadığını belirtelim. Ancak bu tarz bir aksesuarınız varsa ona gözünüz gibi bakmanızı da tavsiye ediyoruz. Apple her an bu aksesuara da zam yapabilir.
Kaynak: Teknolojioku
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