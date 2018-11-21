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iPhone satışları beklentinin altında kaldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Apple'ın geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu yeni iPhone modelleri satılmıyor. Firma satışlar düşük kaldığı için üretimi azaltma kararı aldı.

iPhone satışları beklentinin altında kaldı!

Teknoloji firması Apple'da işlerin iyi gitmediğinin sinyalleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin CEO'su Tim Cook'un aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde işlerin iyi gitmediğini açıklamasının ardından şimdi de firmadan üretimi azaltma kararı geldi.

Apple şokta: iPhone satışları beklentinin altında kaldı

Firma resmi açıklama yapmasa da üretim hızını azalttığı şirkete yakın kaynaklar tarafından doğrulandı. Apple geçtiğimiz aylarda iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerini dünya çapında piyasaya sürmüştü. Ancak fiyatların yüksek olması ABD gibi ekonomik durumun iyi olduğu ülkelerde bile satışların düşük kalmasına neden oldu.

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Özellikle bu üç model arasında en ucuz model olan XR'ın önceki model X'un neredeyse birebir bir aynısı olması satışların düşük olmasına neden oldu. Satışların beklentilerin altında kalmasıyla beraber Apple, üretim adetlerini düşürme kararı aldı.

Gelen bilgilere göre Apple, üretim adetlerini üçte bir oranında düşürdü. Daha önce Eylül 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında 70 milyon iPhone üretim hedefi olan Apple, bu rakamı üçte bir oranında düşürdü.

Türkiye'ye hala gelmedi

Apple'ın yeni telefonları iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max, henüz Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Normalde ürünlerini dünya lansmanından kısa süre sonra piyasaya süren Apple'ın bu sefer neden geciktiği bilinmiyor. Ancak kulislerde fiyatlar çok yüksek olacağı için şimdilik Türkiye pazarına bu telefonların getirilmediği konuşuluyor.

Kaynak: Teknolojioku


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