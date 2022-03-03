iPhone SE 3 ne zaman çıkacak? iPhone SE 3 özellikleri nelerdir? iPhone SE 3 fiyatı ne kadar olacak?

Dünya teknoloji devi Apple'ın iPhone SE 3 özellikleri ifşa oldu. Son dönemde artan döviz fiyatları vatandaşın boynunu büktü. Hal böyle olunca Apple'ın iPhone SE 3 modelinin çıkmasını bekleyenler bu telefonun ne kadar olacağını da merak etmiyor değil. iPhone SE 3 ne zaman çıkacak ve iPhone SE 3 özelliklerini haberimizde işledik...

İPHONE SE 3 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Phone SE 3 piyasaya çıkmadan önce özellikleri ifşa oldu. Telefon kullanıcıların beklentileri yeni modeller için şöyle; Yeni nesilde telefonun ekran özelliklerinin biraz daha iyileşmesi ve en azından 5.5 inçlere çıkması yönünde. Ancak Apple yeni telefonu yine 4.7 inçlik bir ekran ile satışa sunulacak.

Ortaya çıkan söylentiler umarız gerçek değildir ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşecek olursa iPhone SE 3, RAM tarafında da hayal kırıklığı yaratacak. Bu modelde 2. nesilde olduğu gibi yine 3 GB RAM'in kullanılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak depolama tarafında ise yine 64 GB seçeneğini görebiliriz. En azından işlemci tarafında Apple A15 Bionic kullanılabilecek.

İPHONE SE 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın yeni telefonu iPhone SE 3 özellikleri ifşa olurken tüketiciler telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğini merak ediyor. iPhone SE 3 model telefonun ne zaman satılacağı henüz netlik kazanmadı.

