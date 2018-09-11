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iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı sızdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 07:48 | Son Güncelleme

iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı bugün sızdı. Milliyet’in ulaştığı kaynaklara göre iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı bu sefer gerçekten cep yakacak. iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı tam 15.000 TL olabilir!

iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı sızdı!

Apple, 12 Eylül tarihinde yeni iPhone modelleri ile karışımıza çıkacak. iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus ile karşımıza çıkacak olan firmanın, bu modelleri Türkiye’de ne kadara satışa sunacağı bugün sızdı. iPhone X’un fiyatını dolar 5 seviyelerindeyken zamlayan Apple, bu yıl doları 7 alacak.

Milliyet’in kaynaklarına göre; LCD ekranlı iPhone 9 olarak bildiğiniz iPhone Xc yaklaşık olarak 10.000 TL, iPhone Xs yaklaşık olarak 12.000 TL ve iPhone Xs Plus yine yaklaşık olarak 15.000 TL’ye satışa sunulacak. Ekonomideki çalkantıların durmaması ve vergilerin indirilmemesi, telefon fiyatlarının bu seviyeyi görmesine neden oldu.

Dolar düşse bile artık amiral gemisi telefonlar için 10.000 TL ve üstünü gözden çıkarmanız gerekecek. Bir telefona 10.000 TL verilir mi bilinmez.

Türkiye’de asgari ücretli çalışan biri iPhone Xs Plus almak için 9 ay çalışması gerekiyorken, Avrupa’da asgari ücretli çalışan 1 aylık maaşının yarısı ile satın alabiliyor. Maalesef bu durumun yakın bir dönemde düzelme gibi ihtimali bulunmuyor. Yaklaşık 4-5 yıl daha bu fiyatlara telefonlar satılacak ve bu telefonlara erişim azalacak.

2019 sonu ülkemizdeki akıllı telefon satışlarında net olarak yüzde 30 azalış olacağını düşünüyoruz. Umarız ekonomideki uzun süren bu çalkalanma düzelir ve telefon fiyatları normal seviyelere döner.

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iPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus kesinleştiiPhone Xc, iPhone Xs ve iPhone Xs Plus kesinleşti
Çentik gizleme özelliği opsiyonelmiş!Çentik gizleme özelliği opsiyonelmiş!
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iPhone Xs iPhone Xs Plus

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