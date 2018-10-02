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iPhone Xs satın alanlar şikayetçi! Şarj sorunu can sıkıyor...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 11:30 | Son Güncelleme

iPhone Xs yaşadığı sorun ile gündem yarattı. iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerini satın alan müşteriler şarjlarının çok çabuk bittiğinden şikayetçi olurken, Apple'ın bu telefonlarla ilgili sorunu çözmek adına ne yapacağı ise merak konusu...

iPhone Xs satın alanlar şikayetçi! Şarj sorunu can sıkıyor...

Apple’ın geçtiğimiz ay tanıttığı ve geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin başı dertten kurtulmuyor. Daha önce LTE ve Wi-Fi bağlantı sorunu yaşayan bu iki modelde şimdi de şarj sorunu baş gösterdi. Peki, Apple bu konu hakkında ne yapmayı planlıyor?

Bildiğiniz gibi normal şarj prosedüründe, şarj kablosunu iPhone’a taktığınızda iPhone’un ekranı yanar ve şarj ettiğine dair bir uyarı verir. Ancak bu prosedür maalesef ki iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde böyle işlemiyor.

iPhone Xs sahiplerinin büyük bir bölümü Lightning kabloyu bağladığında iPhone’larının tepki vermediğinden şikayetçi. Ayrıca ekrana iki defa tıklamadan iPhone Xs şarjı da kabul etmiyor. Yani şarj olmuyor.

Tüm iPhone Xs modellerinde olmasa da bazı modellerde baş gösteren bu sorun için Apple’ın acilen bir güncelleme yayınlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde iOS 12.1 sürümünün testlerine başlayan Apple’ın, bu hafta içerisinde iPhone Xs için iOS 12.0.1 sürümünü yayınlaması bekleniyor.Ancak Cupertinolu teknoloji devi bu sorunu büyük bir sorun olarak algılamayıp, düzeltmek için Kasım ayının başında çıkacak olan iOS 12.1 sürümü için kullanıcılarını bekletebilir. (donanimgunlugu.com)

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