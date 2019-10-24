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İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?

Dr. Nejat Can Dr. Nejat Can
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.10.2019 09:39 | Son Güncelleme

Zaman içerisinde yaşlanmanın ve yer çekiminin etkileri ile beraber vücudun büyük bölümünde sarkmalar meydana gelir. Ayrıca güneşe maruz kalma, çevre ve hava kirliliği gibi nedenler de özellikle yüz bölgesinde sarkmaların ortaya çıkmasına neden olur.

İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, "İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?" sorusuna açıklık getirdi. Cildin elastikiyetini kaybetmesi ile beraber dudak ve burun çevresinde çizgiler, göz kapağı, yanak ve gıdı bölgesinde sarkmalar ortaya çıkarır. Bu etkilerin önüne geçmek için son yıllarda ameliyatsız estetik operasyonlar ön plana çıkar.

Bunların arasında en popüler olanlarından bir tanesi de iple yüz askılama yöntemidir. Cilt altına yerleştirilen özel ipler sayesinde yüzün sarkan bölgeleri tekrardan eski haline getirilerek toparlanır.

İPLE YÜZ ASKILAMANIN YAŞI

İple yüz askılama hemen hemen her yaşta yapılabilir. Ancak 18 yaşından küçükler için bu işlem tavsiye edilmez. İple yüz askılama özellikle sarkmanın çok aşırı olmadığı durumlarda ve mimik çizgilerin çok belirgin olmadığı kişilerde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.

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Yaklaşık olarak 35 yaşına gelmiş kişiler için tavsiye edilir. Yüz askılamanın yaş konusunda herhangi bir üst sınırı bulunmaz. Cildin elastikiyet kaybının meydana geldiği durumlarda açık yüz gerdirme operasyonun ihtiyaç olmadığı kişilerde iple yüz askılama uygulaması istenilen sonucun elde edilmesini sağlar. Ancak sarkmanın aşırı olduğu durumlarda ise farklı yüz askılama yöntemleri ya da cilt germe operasyonları daha etkili sonuçların elde edilmesinin önünü açar.

NASIL UYGULANIR?

Ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirilen iple yüz askılama uygulamasında hastalara lokal anestezi uygulanmaktadır. Elde edilecek sonuca yönelik olarak belirlenen noktalara ince uçlu iğneler ile özel iplikler yerleştirilir.

Sarkmanın durumuna göre düz ya da kılçıklı ipler tercih edilir. Uygulama sonrasında ise herhangi bir iyileşme süreci bulunmaz ve hastaların hastanede kalmasına gerek duyulmaz. Uygulama sonrasında, iplerin yerleştirildiği bölgelerde bazı küçük kızarıklar meydana gelmesi son derece normaldir.

Bu renk değişiklikleri birkaç gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. Hastaların uygulama sonrasında gündelik hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilir. Uygulama sonrasında makyaj yapmakta herhangi bir sakınca bulunmaz. Ancak yüzde meydana gelebilecek travmadan kaçınılması, masajdan ya da yüzüstü yatmaktan uzak durulması tavsiye edilir.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can

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