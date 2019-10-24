Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, "İple yüz askılama yaptırmanın yaşı var mı?" sorusuna açıklık getirdi. Cildin elastikiyetini kaybetmesi ile beraber dudak ve burun çevresinde çizgiler, göz kapağı, yanak ve gıdı bölgesinde sarkmalar ortaya çıkarır. Bu etkilerin önüne geçmek için son yıllarda ameliyatsız estetik operasyonlar ön plana çıkar.

Bunların arasında en popüler olanlarından bir tanesi de iple yüz askılama yöntemidir. Cilt altına yerleştirilen özel ipler sayesinde yüzün sarkan bölgeleri tekrardan eski haline getirilerek toparlanır.

İPLE YÜZ ASKILAMANIN YAŞI

İple yüz askılama hemen hemen her yaşta yapılabilir. Ancak 18 yaşından küçükler için bu işlem tavsiye edilmez. İple yüz askılama özellikle sarkmanın çok aşırı olmadığı durumlarda ve mimik çizgilerin çok belirgin olmadığı kişilerde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.

Yaklaşık olarak 35 yaşına gelmiş kişiler için tavsiye edilir. Yüz askılamanın yaş konusunda herhangi bir üst sınırı bulunmaz. Cildin elastikiyet kaybının meydana geldiği durumlarda açık yüz gerdirme operasyonun ihtiyaç olmadığı kişilerde iple yüz askılama uygulaması istenilen sonucun elde edilmesini sağlar. Ancak sarkmanın aşırı olduğu durumlarda ise farklı yüz askılama yöntemleri ya da cilt germe operasyonları daha etkili sonuçların elde edilmesinin önünü açar.