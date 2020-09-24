İpsala Sınır Kapısı’nda rüşvet tarifesi! İşte dava dosyasına giren rüşvet diyalogları

Edirne İpsala Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun da aralarında olduğu 18 kişiye yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması tamamlandı. İddianameye göre, 12 yıla kadar hapsi istenen memurlar, TIR şoförlerinden günlük toplanan rüşvet paralarını, 15 günde bir 600 Euro olarak Gümrük Müdürü Mısırlıoğlu’na ilettikleri, bir kısmını da kendi aralarında pay ettikleri ortaya çıktı. Kimi memurlar rüşvet pazarlığına girerken, kimisi de aylık taksit ödemelerini, benzin parasını çıkarmak için rüşvet aldığını söylüyor. OPERASYON TEMMUZ 2020'DE YAPILDI Yunanistan’a açılan İpsala Sınır Kapısı’nda geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen rüşvet operasyonunda, savcılık talimatı ile harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Savcı Selim Cüre’nin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. RÜŞVET PARALARI MEMURLARIN EVİNDEN ÇIKTI Aralarında yabancı uyruklu 3 TIR şoförünün de olduğu 18 sanıklı davada, gümrük kapısında kurulan rüşvet organizasyonun işleyişine yer verildi. İddiaya göre, Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi çalışan memurlar, 2’şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak TIR şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu’na iletildi. Dava dosyasına yansıyan bazı kayıtlarda ise bazı memurların bu işleyişe uymak ve rüşvet almak istemediklerini dile getirdi. TIR başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 Euro’luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. TIR şoförlerinden rüşvet almakla suçlanan memurların evlerine yapılan aramada önemli delilere ulaşıldı. Sanık memur Ertuğrul Şengül’ün evinde 7 bin 915 Euro ile 300 dolar para bulundu. Bir diğer sanık memur Erol Ateş’in evinde ise 8 bin 500 Euro ele geçirildi. Savcılık söz konusu paralar için ‘rüşvet parası’ değerlendirmesinde bulundu. İddianamede, Müdür Mısırlıoğlu'nun ayrı bir yapılanmaya giderek, memurların topladığı rüşvet paralarını aldığı kaydedildi.

Dava dosyasında yer alan rüşvet diyalogları ise satır başlarına şöyle yansıdı: Emre Güngör: Ne bu çar çöp geliyor hep ya.. Hiç iş yok bugün Cuma

M. Nedim Yalın: Ben zannetmiyorum alabileceğin

Emre Güngör: Olur mu ya ben bugün parayı çıkartırız diyordum

M. Nedim Yalın: Bugün gelmez

Emre Güngör: Benzin parasını çıkartırız diyordum M. Nedim Yalın: Ben daha burada sabahtan beri 20 Euro para almışım ya

Emre Güngör: Eskiden ben burayı tek başıma 1000 lira para adamlar olurdu girişte bana komple 1300 - 1500 şimdi nerde M. Nedim Yalın: 50'ye falan razı olmam yani sana söyleyim

X Şahıs: 100

M. Nedim Yalın: 100 de şeyde

X Şahıs: Kimseden sır çıkmaz zaten benimkilerde yapsın önemli değil de veriyorlar 10 Euro veriyor

M. Nedim Yalın: 10 Euro hiç abi ver onları 100 üstüne ne koyarsa koysun, 100 altında koymasın hadi hadi gitmiyor mu?

X Şahıs: Al çaktırma Ergün Aydın: Ben seni tanıyorum onun için diyorum

X Şahıs: Başka mal 200 lira koyum ver 200 lira koyum

Ergün Aydın: Hesap vereceğim, hesap vereceğim valla ha, hesap vereceğim bende

X Şahıs: tamam tamam 5 mi vereceğim