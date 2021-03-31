iQOO Z3 Pro yolda

Ortaya çıkan bir iddiaya göre, cihazın Qualcomm’un yeni Snapdragon 780G yonga seti ve 144Hz IPS LCD ile piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni sızıntı, Z3 Pro hakkında herhangi bir ek bilgi ifşa etmiyor. Z3’ün 1.700 CNY’ye (260 dolar) satıldığını zaten biliyoruz. Bu yüzden Pro modelinin 2.000 CNY civarında olacağını rahatlıkla varsayabiliriz. İQOO Z3 Pro’yu çevreleyen yeni gelişmeler geldikçe haberimiz olacaktır.

Hatırlatmak gerekirse, Z3, 25 Mart 2021’de piyasaya sürüldü. Cihaz dikkate değer özelliklere sahipti ve 1.699 Yuan (kabaca 260 ABD Doları) fiyat etiketinden satışa sunuldu. Snapdragon 768G 5G özellikli işlemciye ve 120Hz yüksek yenileme hızına sahip ekrana sahipti.

iQOO Z3 PRO NELER SUNACAK?

Şimdi, bir sızıntı, Çinli akıllı telefon üreticisinin Z3 Pro’sunun Qualcomm’un Snapdragon 780G işlemcisini ve LCD ekran panelinde 144Hz yüksek yenileme hızını destekleyeceğini ortaya çıkardı. Qualcomm, ise yakın zamanda Snapdragon 780G mobil işlemciyi duyurmuştu. Bu, Z3 Pro’nun yeni duyurulan 5nm yonga setine sahip ilk akıllı telefonlardan biri olacağı anlamına geliyor. Ne yazık ki, sızıntı hala doğrulanmamış bir haber. Henüz şirketten resmi bir açıklama gelmedi. Ancak cihaz hakkında söylentiler yayıldığına göre çok beklememiz gerekmeyecektir.

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