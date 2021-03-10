HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Snapdragon 870 yongalı vivo X60 için hazırlıklar tamam

Snapdragon 870 yongalı vivo X60 için hazırlıklar tamam

10.03.2021 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Snapdragon 870 yongalı vivo X60 için hazırlıklar tamam

vivo X60 serisinin bir Snapdragon 870 yonga seti ile küresel sahneye girmesi bekleniyor. Bu seriyi görecek ilk pazarlardan biri olan Malezya için bir lansman etkinliği planlandı. Tarihi ise 22 Mart.

Vivo Aralık ayında Çin’de Exynos 1080 SoC destekli Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Raporlar, X60 ve X60 Pro’nun global varyantlarının Snapdragon 870 ile donatılabileceğini gösteriyordu. Vivo Malezya, Vivo X60 serisinin 22 Mart’ta tanıtılacağını doğruladı. Şirket ayrıca cihazın SD870 yongasıyla geleceğinin de altını çizdi. Telefonun Pırıltılı Mavi veya Gece Siyahı renklerinde iki görüntüsü paylaşıldı.

2-4-1

VİVO X60 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

VivoX60 ve X60Pro, 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.56 inç AMOLED FHD+ ekranlarla donatılmış. X60 modelinde 4.300mAh pil bulunurken, Pro modelde 4.200mAh pil bulunuyor. Her iki telefon da 33W hızlı şarjı destekliyor. Her iki model de OriginOS tabanlı Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

Vivo X60 ve X60 Pro, 32 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Vivo X60, 48 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel portre ve 13 megapiksel ultra geniş lens üçlü kamera sistemine sahip. Vivo X60 Pro’nun dörtlü kamera sisteminde 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto ve 13 megapiksel portre ile 13 megapiksel ultra geniş kamera kurulumu mevcut.

Vivo Hindistan Marka Stratejisi Direktörü Nipun Marya geçtiğimiz günlerde VivoX60 serisinin bu ay Hindistan’da duyurulacağını açıkladı.

Thor: Love and Thunder film setinden ilk görüntüler sızdı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
4GB ekran kartı ile mining 4GB ekran kartı ile mining
Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı!

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı!

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

Atina’da sokaklar savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Galaxy A50, One UI 3 güncellemesi alan cihazlar arasına katıldı

Beklenen güncelleme sonunda geldi

Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

Apple’ın mixed-reality gözlüğü için tarih verildi

Avrupa Birliği'nden 2030'u hedef alan dijital plan!

İşte AB'nin 10 yıllık dijital planı! Yüzde 20 hedefi var

4GB ekran kartı ile mining

4GB ekran kartı ile mining

Telefon üretimi neden yavaşladı?

Telefon üretimi neden yavaşladı?

Xiaomi Mi 10S'in görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Xiaomi Mi 10S'in görücüye çıkacağı tarih belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.