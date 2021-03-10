Snapdragon 870 yongalı vivo X60 için hazırlıklar tamam

Vivo Aralık ayında Çin’de Exynos 1080 SoC destekli Vivo X60 ve Vivo X60 Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Raporlar, X60 ve X60 Pro’nun global varyantlarının Snapdragon 870 ile donatılabileceğini gösteriyordu. Vivo Malezya, Vivo X60 serisinin 22 Mart’ta tanıtılacağını doğruladı. Şirket ayrıca cihazın SD870 yongasıyla geleceğinin de altını çizdi. Telefonun Pırıltılı Mavi veya Gece Siyahı renklerinde iki görüntüsü paylaşıldı.

VİVO X60 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

VivoX60 ve X60Pro, 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.56 inç AMOLED FHD+ ekranlarla donatılmış. X60 modelinde 4.300mAh pil bulunurken, Pro modelde 4.200mAh pil bulunuyor. Her iki telefon da 33W hızlı şarjı destekliyor. Her iki model de OriginOS tabanlı Android 11 işletim sistemi ile çalışıyor.

Vivo X60 ve X60 Pro, 32 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Vivo X60, 48 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel portre ve 13 megapiksel ultra geniş lens üçlü kamera sistemine sahip. Vivo X60 Pro’nun dörtlü kamera sisteminde 50 megapiksel ana, 8 megapiksel telefoto ve 13 megapiksel portre ile 13 megapiksel ultra geniş kamera kurulumu mevcut.

Vivo Hindistan Marka Stratejisi Direktörü Nipun Marya geçtiğimiz günlerde VivoX60 serisinin bu ay Hindistan’da duyurulacağını açıkladı.

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