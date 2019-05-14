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Irak Başbakanı Abdulmehdi Türkiye'ye gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 15:03 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulmehdi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yapacağı resmi ziyaret yarın gerçekleşecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ve Irak'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda da fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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