Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere "müebbet hapis" uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.

Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam edin ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı.

Gösterilerde "terör ve suç eylemlerinin" yaşandığının açık bir şekilde gözler önünde olduğunu belirten Abdulmehdi, Irak halkı ve emniyet güçleri hedef alınarak devletin prestijine zarar verilmeye çalışıldığını belirtti.

Vatandaşların ve güvenlik güçlerinin öldürülmesinin herhangi bir açıklamasının olmayacağına işaret eden Abdulmehdi, bu tür eylemlerin demokrasiyle bir ilgisinin olmadığını aktardı.

Gösteriler sırasında masum insanlara ait evleri ve emniyet binalarını ateşe verenlerin yanı sıra kamu binalarını işgal edenlerin cezasının müebbet olduğunu hatırlatan Abdulmehdi, kamu kurumlarına zarar verilmesini teşvik etmenin ise 20 yıl hapis cezasının olduğunu kaydetti.