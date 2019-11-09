HABER

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere "müebbet hapis" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Abdulmehdi'den göstericilere "müebbet hapis" uyarısı

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı protestolarda "barışçıl gösterilerin" korunmasını isterken, yasaları ihlal edenlerin ise müebbete kadar hapis cezası alabilecekleri uyarısında bulundu.

Abdulmehdi, 1 Ekim'den bu yana devam edin ve yüzlerce göstericinin hayatına kaybetmesine neden olan gösterilerde yasalara aykırı davranıp, şiddete başvuran eylemciler için uyarı niteliğinde bir yazılı açıklama yayımladı.

Gösterilerde "terör ve suç eylemlerinin" yaşandığının açık bir şekilde gözler önünde olduğunu belirten Abdulmehdi, Irak halkı ve emniyet güçleri hedef alınarak devletin prestijine zarar verilmeye çalışıldığını belirtti.

Vatandaşların ve güvenlik güçlerinin öldürülmesinin herhangi bir açıklamasının olmayacağına işaret eden Abdulmehdi, bu tür eylemlerin demokrasiyle bir ilgisinin olmadığını aktardı.

Gösteriler sırasında masum insanlara ait evleri ve emniyet binalarını ateşe verenlerin yanı sıra kamu binalarını işgal edenlerin cezasının müebbet olduğunu hatırlatan Abdulmehdi, kamu kurumlarına zarar verilmesini teşvik etmenin ise 20 yıl hapis cezasının olduğunu kaydetti.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı bilgilere göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 280'inin üzerinden gösterici, güvenlik güçlerinin müdahelesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

PARTNER Erkek arkadaşını böyle kandırdı Erkek arkadaşını böyle kandırdı
İstiklal Madalyası açık artırmayla satıldıİstiklal Madalyası açık artırmayla satıldı
Motosiklet hırsızlarını ikinci kez durdurdu, silahlı saldırıya uğradıMotosiklet hırsızlarını ikinci kez durdurdu, silahlı saldırıya uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi gösteriler ırak

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

Otomobil devleri faizleri sıfırladı (Kasım otomobil kampanyaları)

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Düğün için takım elbise aldı, çekilişle otomobil sahibi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, James Jeffrey ile bir araya geldi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki... Aynı proje seçim vaatleri arasında da varmış

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

MSB duyurdu! 24 saatte 8 taciz-saldırı gerçekleşti

Son dakika... Antakya Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Deprem bu kez Hatay'da oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.