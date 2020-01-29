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Irak Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı belirlemek için partilere 3 gün süre

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 18:09 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı'ndan başbakanı belirlemek için partilere 3 gün süre

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, mecliste çoğunluğu oluşturan siyasi partilere, "3 gün içerisinde 'sokağın' da rıza gösterebileceği bir başbakan adayı belirlememeleri halinde, bu kişiyi kendisinin seçeceği" yönünde mektup gönderdiği iddia edildi.

Irak basınında Cumhurbaşkanlığından bir kaynağa dayandırılan habere göre, Salih, siyasi partilere, krize dönüşen başbakan seçimi için mektup gönderdi.

Mektubunda Salih, parti ve grup liderlerinin 72 saat içerisinde sokağın da rıza gösterebileceği bir adayı belirlemelerini istedi.

İsteğinin yerine getirilmemesi halinde ise Salih, inisiyatifini ve anayasal yetkisini kullanarak, hükümeti kurması için bağımsız birine teklifte bulunacak.

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi görevinden istifa etmişti.

Göstericiler, bağımsız bir kişinin hükümete başkanlık etmesini istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berhem Salih ırak Irak Cumhurbaşkanı

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