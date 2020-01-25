Irak güvenlik güçleri, göstericilerin kalesi "Tahrir"deki eylem çadırlarını yaktı

Göstericiler ve güvenlik güçleri arasında Tahrir'den kısa bir mesafede yer alan Vesba Meydanı'nda arbede yaşandığı ifade ediliyor. Hastane kaynaklarından elde edilen bilgilere göre gaz bombasından etkilenen 15 gösterici hastaneye kaldırıldı.

1 Ekim'den bu yana devam eden gösterileri sonlandırmayı planlayan güvenlik güçleri, yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemcileri dağıtmak ve bölgeyi araç trafiğine açmak istiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Irak güçleri, daha önce göstericiler için yollara konulan beton bariyerleri kaldırıp, protestocuların kalesi Tahrir Meydanı yakınlarındaki çadırları yakmaya başladı.

Zikar Polis Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, göstericilerle yaşanan arbedede Polis Müdürü Albay Nasır Latif'in başından aldığı taş darbesiyle yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen vilayeti başkent ve diğer kentlere bağlayan ana yolun henüz açılamadığı ve gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

Iraklı güçler, bu sabah göstericiler tarafından düzenlenen eylem nedeniyle Bağdat'ta araç trafiğine kapatılan Muhammed el-Kasım Otobanı, Tayaran Meydanı ve Ahrar Köprüsü'nün tamamen açmıştı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet halen kurulamadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

