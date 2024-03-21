Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 hedef imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 hedef'in imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu." ifadeleri yer aldı.

19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan… pic.twitter.com/WXxbSSuSM3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2024

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

