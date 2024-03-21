HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 hedef imha edildi!

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 hedef imha edildi!

21.03.2024 18:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 terör hedefi imha edildi. MSB'den yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu." ifadeleri yer aldı.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 hedef imha edildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 39 hedef'in imha edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu." ifadeleri yer aldı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdüKan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
CHP'ye tepki: "Paranın nereden geldiği nereye gittiği belli değil"CHP'ye tepki: "Paranın nereden geldiği nereye gittiği belli değil"
'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu hedef
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden dikkat çeken mevduat faizi tahmini!

Merkez Bankası'nın sürpriz kararı dengeleri değiştirdi! Uzman isimden dikkat çeken mevduat faizi tahmini!

'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

'CHP broşürü bıraktın' kavgası! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı yeni promosyon rakamlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı yeni promosyon rakamlarını açıkladı!

Sapık sucu 10 yıl boyunca tecavüz etmiş! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

Sapık sucu 10 yıl boyunca tecavüz etmiş! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.