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  4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.

AA

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