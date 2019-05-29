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Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde  düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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