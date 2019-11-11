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Irak ordusu: "Bağdat'taki bazı restoranlarda el yapımı patlayıcı üretiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 20:08 | Son Güncelleme

Irak ordusu: "Bağdat'taki bazı restoranlarda el yapımı patlayıcı üretiliyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Silahlı Kuvvetleri, hükümet karşıtı gösterilere sahne olan başkent Bağdat'ta meçhul kişilerce el yapımı patlayıcı üretildiğini açıkladı.

Irak Başbakanı ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, düzenlediği basın toplantısında, kimliğine dair detay vermediği kişiler tarafından, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği Bağdat'taki bazı restoranlarda patlayıcılar yapıldığını söyledi.

Patlayıcıların atıldıkları bina ve içindekilere zarar verebilecek etkiye sahip olduğunu kaydeden Halef, gösteriler sırasında güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldıranların da gözaltına alındığını belirtti.

Halef, göstericilere zehirli gaz atıldığına dair iddiaları yalanlayarak, güvenlik güçlerinin yalnızca göz yaşartıcı gaz kullandığını savundu.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulkerim Halef Bağdat ırak

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