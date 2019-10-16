Irak, Suriye'deki DEAŞ'lıları istemiyor

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in "Suriye'deki DEAŞ'lıların ülkesine getirilmesini kabul ettiği" yönündeki iddiaların gerçek olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Salih'in Müsteşarı Şirvan el-Vaili, başkent Bağdat'ta basına yaptığı açıklamada, Irak Cumhurbaşkanı Salih'in iki gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konuların ele alındığını ifade etti.

"Pompeo, Suriye'deki DEAŞ'lıların Irak'a gönderilmesi meselesine değinmedi." diyen Iraklı müsteşar, "Ancak Cumhurbaşkanı Salih, hangi gerekçeyle olursa olsun Irak'ın DEAŞ kalıntılarının çöplüğü olmasına izin vermeyeceklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih'in iki gün önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda Suriye'deki Iraklı DEAŞ'lılar konusunu görüştüğü iddia edilmişti. Pompeo'nun Salih'e Suriye'de aralarında Irak uyruklu olanların da bulunduğu 13 bin DEAŞ mensubunun Irak'a gönderilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.

