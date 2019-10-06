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Irak'ta Bağdat Valisi istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Irak'ta Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin istifa ettiği açıklandı.

Irak'ta Bağdat Valisi istifa etti

Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu BAĞDAT VALİSİ

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