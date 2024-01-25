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Irak'taki saldırılar sonrası gündeme gelmişti! ABD resmen duyurdu! 'İleriki günlerde başlayacak'

25.01.2024 19:40 | Son Güncelleme:
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD askerlerinin Irak'taki geleceğine yönelik görüşmelerin ileriki günlerde başlayacağını duyurdu. ABD’nin, Irak'ta bulunan üslerine yapılan saldırılara karşılık olarak, İran destekli gruplara yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ABD’nin ülkeden askerlerini çekmesini istemiş, ancak Pentagon bu konuda kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını belirtmişti.

Irak'taki saldırılar sonrası gündeme gelmişti! ABD resmen duyurdu! 'İleriki günlerde başlayacak'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, HMC’nin, 7-8 Ağustos 2023’te Washington’da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtti.

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"GÜVENLİK İŞBİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRE TAAHHÜDÜMÜZÜN ALTINI ÇİZİYOR"

HMC’nin, Irak ve Suriye’de DEAŞ’ı yenme misyonunun başarılarına dayanarak ABD ile Irak arasında kalıcı bir ikili güvenlik ortaklığına geçişi sağlayacağını bildiren Austin, görüşmelerde DEAŞ tehdidi, operasyonel ve çevresel gereksinimler ile Irak güvenlik güçlerinin yetenek seviyelerinin ele alınacağını kaydetti.

Austin, askeri ve savunma profesyonellerinden oluşan uzman çalışma gruplarının DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek için DEAŞ karşıtı koalisyonun misyonunun en etkili şekilde değişimi konusunda HMC'ye tavsiyelerde bulunacağını açıkladı.

ABD ve Irak’ın, Irak hükümetinin daveti üzerine 10 yıldır güvenlik konularında derin ve verimli bir ortaklığa sahip olduğunu savunan Austin, "HMC sürecinin başlangıcı, Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında gelişen ABD-Irak ikili ilişkisini yansıtıyor ve Irak ve bölgede istikrarı geliştirmek için güvenlik işbirliğimizi derinleştirme taahhüdümüzün altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

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ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

ABD’nin, Irak'ta bulunan üslerine yapılan saldırılara karşılık olarak, İran destekli gruplara yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ABD’nin ülkeden askerlerini çekmesini istemiş, ancak Pentagon bu konuda kendilerine resmi bir talep ulaşmadığını belirtmişti.

ABD’nin halihazırda Irak’ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Irak abd
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