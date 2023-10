Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanı Güler: 'Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz'

Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvalarını hedef aldığı hava harekatları dün gece de devam etti. Bakan Güler, 1 Ekim'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Beşiktaş'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılış törenine , Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erhan Afyoncu katıldı. Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan kısa videoların da gösterimi yapıldı.

"ÇOK YÖNLÜ VE KARMAŞIK GELİŞMELER SAVUMA VE GÜVENLİK KONUSUNU HER ZAMANKİNDEN EHEMMİYETLİ KILMAKTA"

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı; artan risk ve tehditler nedeniyle güvenlik ortamının hızlı ve sürekli olarak değiştiği kritik bir süreçten geçilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde siyasi, askerî, sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal alanlarda meydana gelen çok yönlü ve karmaşık gelişmeler, özellikle savunma ve güvenlik konusunu her zamankinden daha ehemmiyetli kılmaktadır. Günümüz güvenlik ortamı; nükleer riskleri de içeren konvansiyonel tehditleri barındırmakla birlikte; yapay zekâ, otonom sistemler ve siber tehditler gibi platformların yıkıcı teknolojiler olarak kullanıldığı vekâlet savaşlarının birleşimi ile hibrit bir yapıya evrilmiştir. Böylesine hassas bir ortamda ülkemizin sahip olduğu stratejik konum nedeniyle önemi daha da artarken, ülkemize yönelen tehdit yelpazesi de genişlemektedir. Dolayısıyla tüm gelişme ve tehditlere karşı hep diri ve uyanık bulunmamız gerekirken, en başta da askerî açıdan güçlü olmak zorundayız. Bu kapsamda, sahip olduğu üstün nitelikleri ve teknolojik imkân ve kabiliyetleri ile, dünyanın önde gelen askerî güçlerinden biri olan kahraman ordumuz; ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için son bir asrın en kapsamlı, en etkili faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Sahadaki tecrübesi, harbe hazırlığı ile dosta güven, düşmana korku veren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; büyük bir gayretle hudutlarımızın güvenliğini sağlarken, tehditleri kaynağında etkisiz hale getirme stratejisiyle, yurt içi ve sınır ötesinde icra ettiği etkili operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde etmektedir. Elde edilen bu başarılarda en büyük pay, başta aziz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere Kahraman Mehmetçiğimize aittir" dedi.

“150'DEN FAZLA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Güler, "Terörle mücadelemize, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik, karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda, terör örgütüne ait çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis, tam isabetle imha edilirken 150'den fazla terörist de etkisiz hale getirildi.Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/KCK, PYD/YPG'nin Suriye ve Irak'taki tüm tesis ve faaliyetleri meşru hedefimizdir.Ülkemizin meşru çıkarları ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz sürecektir." Dedi

"ERMENİSTAN'IN DA BUNUN BİLİNCİNDE DAVRANMASINI BEKLİYORUZ"

Bakan Güler, "Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korurken; aynı zamanda karada, denizde ve havada, bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatları da başarıyla icra etmekteyiz. Bunun yanı sıra başta Kıbrıs ve Azerbaycan'da olmak üzere, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermekte, uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamaktayız. Bu çerçevede, yarın yapılacak devir-teslim töreniyle NATO Kosova Gücü'nün (KFOR'un) Komutanlığını üstlenecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Komutanlığımız döneminde; bölgedeki tüm unsurları eşit gören ve ayrım gözetmeyen profesyonel bir yönetim ilkesi sergileyeceğiz. Türkiye olarak köklü tarihi bağlarımızın bulunduğu Balkanların huzur ve güvenlik içerisinde olmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Kosova'da da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının, tarafların yapıcı tutum ve diyaloğuyla mümkün olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Diğer yandan, millî meselemiz olan Kıbrıs'ta da egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi başta olmak üzere Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını desteklemeye devam etmekteyiz. Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Aynı şekilde “İki devlet, tek millet” şiarıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Can Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında da yanlarındayız. Azerbaycan ordusunun toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı meşru adımları destekliyoruz. Bu çerçevede can kardeşlerimizi, kazandıkları son zafer nedeniyle canı gönülden kutluyoruz. Şimdi artık, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır. Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak davranmasını bekliyoruz. Bölgenin istikrar ve refahı için, kapsamlı bir normalleşmenin bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"ORDUMUZUN PERSONEL İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİM ÖNEMLİ BİR SAFHA"

Güler, "Harp sanatı ve askeri bilimler konusunda meslekî gelişiminize katkılar sunacak en üst düzey bilim ve ihtisas kuruluşlarının başında da harp enstitülerimiz gelmektedir. Burada verilen üst düzey eğitimler, hem sizlerin gelişimi hem de ordumuzun çok yönlü personel ihtiyacının karşılanması bakımından son derece önemli bir safhadır. Burada alacağınız eğitimlerin yanı sıra kendinizi her alanda çok yönlü geliştirmeniz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin ve güçlü konumunun daha ileri seviyelere taşınması için gereklidir." İfadelerini kullandı. Bakan Güler'in konuşması sonrası tören sona erdi.

(DHA)