HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe! MSB açıkladı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe! MSB açıkladı

15.07.2024 14:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 14 PKK’lı terörist, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara, ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Çeşme'den korkutan görüntüler! Rüzgar şiddetini artırdı, hem havadan hem karadan müdahale ediliyorÇeşme'den korkutan görüntüler! Rüzgar şiddetini artırdı, hem havadan hem karadan müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
terörist
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan 15 Temmuz anmasında kritik sözler: Aynı emareleri görmekteyiz

İmamoğlu'ndan 15 Temmuz anmasında kritik sözler: Aynı emareleri görmekteyiz

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

İstanbul'un göbeğinde ödediği kira ağızları açık bıraktı! Ev sahibi isyan etti

İstanbul'un göbeğinde ödediği kira ağızları açık bıraktı! Ev sahibi isyan etti

Sabahtan oynamaya başladı! İddiada kaybedince büfeye ateş açtı: Daha çok kazanmak isterken cebindeki tüm parasından oldu

Sabahtan oynamaya başladı! İddiada kaybedince büfeye ateş açtı: Daha çok kazanmak isterken cebindeki tüm parasından oldu

'Nihai hesaplaşma' vurgusu: Bir an evvel seri operasyonlar başlamalı!

'Nihai hesaplaşma' vurgusu: Bir an evvel seri operasyonlar başlamalı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.