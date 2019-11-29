Irak Yüksek Yargısı protestocuların öldürülmesini soruşturacak

İSTANBUL (AA) - Irak Yüksek Yargı Meclisi, Zikar vilayetinde hükümet karşıtı onlarca göstericinin hayatını kaybetmesinin incelenmesi için soruşturma açıldığını duyurdu.

Yargı Meclisi Sözcüsü Hakim Abdulsettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclis, 3 milletvekili ve Zikar Temyiz Mahkemesi Başkanı'ndan oluşan bir heyet kurarak son iki günde Zikar'da öldürülen göstericilerle ilgili soruşturma yapacak." ifadelerini kullandı.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere müdahalesinde 32 kişi hayatını kaybetmiş, 230 kişi yaralanmıştı.

Zikar Valisi Adil Duheyli de dün olayların ardından halkı koruyamadığını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine Zikar'da kurulan kriz masasında yer alan General Cemiş eş-Şammari'nin göstericilere karşı şiddet kullanılması talimatı verdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Abdulmehdi, Şammari'yi görevden almıştı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

