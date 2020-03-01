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Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş- çıkışlara kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 10:30 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, bu ülkede koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş- çıkışlara kapatıldı

Tüm dünyada endişe yaratan koronavirüs vakaları, Türkiye'nin sınır komşusu Irak'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

HABUR SINIR KAPISI KAPATILMIŞTI

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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