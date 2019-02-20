Irak’ın ilk yedizleri hayatını kaybetti

Irak’ın Diyala kentinde geçtiğimiz hafta dünyaya gelen Irak’ın ilk yediz bebekleri erken doğumdan kaynaklanan sağlık problemleri nedeniyle hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Irak’ın Diyala kentinde bulunan Betül Eğitim Hastanesi’nde dünyaya gelen Irak’ın ilk yediz bebeklerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Erken doğumdan kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanan biri erkek olmak üzere yedizler, ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Maddi durumu iyi olmayan yedizlerin babası üzüntüsünü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla "Ne yazık ki çocuklarımı kaybettim" ifadeleriyle aktardı.
Öte yandan, Irak Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz hafta dünyaya gelen yedizlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.
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